https://uz.sputniknews.ru/20230425/uzbekistan-kosmicheskie-tehnologii-centralnaya-evraziya-konferenciya-34230134.html

В Узбекистане обсудят космические технологии Центральной Евразии

В Узбекистане обсудят космические технологии Центральной Евразии

В Ташкенте стартовала конференция по Космическим технологиям Центральной Евразии, STC 2023. Она соберет глав космических агентств ОТГ, а также представителей бизнеса со всей Центральной Евразии.

2023-04-25T14:24+0500

2023-04-25T14:24+0500

2023-04-25T14:24+0500

узбекистан

космос

конференция

общество

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В столице Узбекистана 26 апреля 2023 года начнет работу международная конференция “Space Technology Conference STC-2023”. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства космических исследований и технологий при Минцифры. Если в 2022 году на конференции собрались более 150 представителей космической отрасли, в этот раз участие подтвердили свыше 250 экспертов.Они обсудят вопросы международного сотрудничества, инвестиций, спутниковых технологий, безопасности и финансов. Также лидеры отрасли изучат практический потенциал использования космических решений в экономике Центрально-Евразийского региона.В числе спикеров — министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, директор "Узбеккосмос" Шухрат Кадиров и директор международной федерации астронавтики Кристиан Фейтчинер.Программа включает пленарные заседания, панельные дискуссии, семинары, G2B- и B2B-встречи. Одним из главных событий станет второе заседание глав космических ведомств ОТГ, где обсудят приоритеты развития космической индустрии в регионе.Кроме того, в рамках STC 2023 пройдет молодежный космический форум (Youth Space Forum). Он объединит молодых исследователей из более 20 стран.Конференция продлится до 27 апреля 2023 года.Читайте также: Мечты о звездах: история узбекской девушки — разработчицы нано-спутникаИз подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес

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