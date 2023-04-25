https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-dvux-rayonax-stolitsy-otklyuchili-elektrichestvo-34231112.html

В двух районах столицы отключили электричество

В двух районах столицы отключили электричество

Какие районы остались без электричества – в нашем материале.

2023-04-25T12:54+0500

2023-04-25T12:54+0500

2023-04-25T13:23+0500

общество

ташкент

электричество

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Яккасарайском и Учтепинском районах Ташкента отключили электричество, передает столичный хокимият.Электричества не будет до 18.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают. Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети. Читайте также:

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в двух районах столицы отключили электричество яккасарайский учтепинский район нет электричества почему когда включат электричество новости ташкента новость