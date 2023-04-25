https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-dvux-rayonax-stolitsy-otklyuchili-elektrichestvo-34231112.html
В двух районах столицы отключили электричество
В двух районах столицы отключили электричество
Какие районы остались без электричества – в нашем материале.
2023-04-25T12:54+0500
2023-04-25T12:54+0500
2023-04-25T13:23+0500
общество
ташкент
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/18/20212648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db7924d3ee459d268a0d76caf4dee4a7.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Яккасарайском и Учтепинском районах Ташкента отключили электричество, передает столичный хокимият.Электричества не будет до 18.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают. Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети. Читайте также:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/18/20212648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fde76897913f3fe81703734e26598a8b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в двух районах столицы отключили электричество яккасарайский учтепинский район нет электричества почему когда включат электричество новости ташкента новость
в двух районах столицы отключили электричество яккасарайский учтепинский район нет электричества почему когда включат электричество новости ташкента новость
В двух районах столицы отключили электричество
12:54 25.04.2023 (обновлено: 13:23 25.04.2023)
Какие районы Ташкента остались без электричества — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
В Яккасарайском и Учтепинском районах Ташкента отключили электричество, передает
столичный хокимият.
Электричества не будет до 18.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.
Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.