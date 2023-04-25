https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-uzbekistane-set-mcosmetic-uvelichitsya-do-80-magazinov--34235567.html
В Узбекистане сеть "MCosmetic" увеличится до 80 магазинов
В Узбекистане сеть "MCosmetic" увеличится до 80 магазинов
Магазины появятся в Фергане, Самарканде, Намангане и Маргилане
2023-04-25T14:23+0500
2023-04-25T14:23+0500
2023-04-25T14:36+0500
общество
узбекистан
магазин
косметика
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Магнит" увеличит число магазинов "MCosmetic" в Узбекистане до 80 штук, передает РИА Новости.На сегодняшний день магазины данной сети работают на территории Ташкента и Ташобласти. Всего в республике насчитывается 20 магазинов "MCosmetic". До конца года торговые точки планируют запустить в Фергане, Самарканде, Намангане и Маргилане.Напомним, MCosmetic — магазины непродовольственных товаров: косметики, бытовой химии, парфюмерии, детских товаров, а также товаров для дома и животных. Сеть "MCosmetic" принадлежит российскому ритейлеру "Магнит". За основу концепции в республике взяли формат сети "Магнит Косметик".Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство — магазин косметики и бытовой химии "MCosmetic" появился в Ташкенте в апреле прошлого года.Читайте также:
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В Узбекистане сеть "MCosmetic" увеличится до 80 магазинов
14:23 25.04.2023 (обновлено: 14:36 25.04.2023)
Новые магазины появятся в Фергане, Самарканде, Намангане и Маргилане до конца года.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
"Магнит" увеличит число магазинов "MCosmetic" в Узбекистане до 80 штук, передает РИА Новости
.
"Магнит"... планирует в 2023 году увеличить сеть магазинов дрогери MCosmetic в Узбекистане до 80 торговых точек, а также начать развитие в регионах страны", — рассказали в пресс-службе компании.
На сегодняшний день магазины данной сети работают на территории Ташкента и Ташобласти. Всего в республике насчитывается 20 магазинов "MCosmetic". До конца года торговые точки планируют запустить в Фергане, Самарканде, Намангане и Маргилане.
"Магнит" открыл первый магазин MCosmetic (в Узбекистане) год назад — в апреле 2022 года. За прошедший год мы отладили операционные процессы, наше предложение клиентам и нарастили базу местных поставщиков... Сейчас мы приступаем к масштабированию розничной сети в Узбекистане и выходим в регионы страны. Мы видим большой потенциал для развития на этом рынке", — уточнил гендиректор "Магнит Средняя Азия" Денис Косаченко.
Напомним, MCosmetic — магазины непродовольственных товаров: косметики, бытовой химии, парфюмерии, детских товаров, а также товаров для дома и животных. Сеть "MCosmetic" принадлежит российскому ритейлеру "Магнит". За основу концепции в республике взяли формат сети "Магнит Косметик".
Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство — магазин косметики и бытовой химии "MCosmetic" появился в Ташкенте в апреле прошлого года.