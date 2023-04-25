https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-uzbekistane-set-mcosmetic-uvelichitsya-do-80-magazinov--34235567.html

В Узбекистане сеть "MCosmetic" увеличится до 80 магазинов

В Узбекистане сеть "MCosmetic" увеличится до 80 магазинов

Магазины появятся в Фергане, Самарканде, Намангане и Маргилане

2023-04-25T14:23+0500

2023-04-25T14:23+0500

2023-04-25T14:36+0500

общество

узбекистан

магазин

косметика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1a/24226561_124:0:2432:1298_1920x0_80_0_0_feb251a54c0554e1a8eff42589ecf772.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Магнит" увеличит число магазинов "MCosmetic" в Узбекистане до 80 штук, передает РИА Новости.На сегодняшний день магазины данной сети работают на территории Ташкента и Ташобласти. Всего в республике насчитывается 20 магазинов "MCosmetic". До конца года торговые точки планируют запустить в Фергане, Самарканде, Намангане и Маргилане.Напомним, MCosmetic — магазины непродовольственных товаров: косметики, бытовой химии, парфюмерии, детских товаров, а также товаров для дома и животных. Сеть "MCosmetic" принадлежит российскому ритейлеру "Магнит". За основу концепции в республике взяли формат сети "Магнит Косметик".Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство — магазин косметики и бытовой химии "MCosmetic" появился в Ташкенте в апреле прошлого года.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане сеть mcosmetic увеличится до 80 магазинов магнит в узбекистане магазины магнит в ташкенте адрес российские магазины в узбекистане денис косаченко mcosmetic что продается в каких городах появится новости новость