https://uz.sputniknews.ru/20230426/34280606.html
В трех районах столицы отключили электричество
В трех районах столицы отключили электричество
Какие районы остались без электричества — в нашем материале.
2023-04-26T12:39+0500
2023-04-26T12:39+0500
2023-04-26T12:40+0500
общество
ташкент
электричество
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Яккасарайском, Яшнабадском и Юнусабадском районах Ташкента отключили электричество, передает столичный хокимият.Электричества не будет до 18.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.Вчера отключение электричества затронуло Яккасарайский и Учтепинский районы. Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.Читайте также:
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в трех районах ташкента отключили электричество в яккасарайском яшнабадском и юнусабадском районах ташкента отключили электричество почему нет света почему отключили электричество когда включат свет когда вернуть электричество новости ташкента новость ташкент хокимият ташкента энергетика
в трех районах ташкента отключили электричество в яккасарайском яшнабадском и юнусабадском районах ташкента отключили электричество почему нет света почему отключили электричество когда включат свет когда вернуть электричество новости ташкента новость ташкент хокимият ташкента энергетика
В трех районах столицы отключили электричество
12:39 26.04.2023 (обновлено: 12:40 26.04.2023)
Какие районы Ташкента остались без электричества до 18.00 — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
В Яккасарайском, Яшнабадском и Юнусабадском районах Ташкента отключили электричество, передает
столичный хокимият.
Электричества не будет до 18.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.
Вчера отключение электричества затронуло Яккасарайский и Учтепинский районы.
Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.