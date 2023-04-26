https://uz.sputniknews.ru/20230426/34280606.html

В трех районах столицы отключили электричество

В трех районах столицы отключили электричество

Какие районы остались без электричества — в нашем материале.

2023-04-26T12:39+0500

2023-04-26T12:39+0500

2023-04-26T12:40+0500

общество

ташкент

электричество

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Яккасарайском, Яшнабадском и Юнусабадском районах Ташкента отключили электричество, передает столичный хокимият.Электричества не будет до 18.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.Вчера отключение электричества затронуло Яккасарайский и Учтепинский районы. Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.Читайте также:

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