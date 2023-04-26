https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-uzbekistane-poyavitsya-departament-razvitiya-gosudarstvennogo-yazyka-34269060.html

В Узбекистане появится Департамент развития государственного языка

В Узбекистане появится Департамент развития государственного языка

Новое ведомство будет заниматься повышением роли и статуса языка

2023-04-26T10:55+0500

2023-04-26T10:55+0500

2023-04-26T11:17+0500

политика

узбекистан

государство

язык

узбекские ученые

культура

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В структуре кабинета министров создадут Департамент развития государственного языка.Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат МирзиёевЦель департамента — повысить статус государственного языка в жизни страны и общества, его всестороннее развитие на научной основе и расширение круга применения, повышение места и роли языка в развитии современной науки.При этом новые штатные ставки, дополнительно выделяемые для Департамента развития государственного языка, введут за счет сокращения 5 ставок из администрации президента.Теперь общая предельная численность управленческого персонала правительства составляет 125 человек.Напомним, что с конца декабря прошлого года в республике проводят административную реформу.Так, с 1 января 2023 года в исполнительной структуре правительства упразднили секретариаты, департаменты и подведомственные им отделы.Читайте также:

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в узбекистане появится департамент развития государственного языка зачем государственный язык узбекистана узбекский язык кабинет министров шавкат мирзиёев подписал указ о создании правительство узбекистана культура новости новость