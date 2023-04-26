https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-uzbekistane-poyavitsya-departament-razvitiya-gosudarstvennogo-yazyka-34269060.html
В Узбекистане появится Департамент развития государственного языка
В Узбекистане появится Департамент развития государственного языка
Новое ведомство будет заниматься повышением роли и статуса языка
2023-04-26T10:55+0500
2023-04-26T10:55+0500
2023-04-26T11:17+0500
политика
узбекистан
государство
язык
узбекские ученые
культура
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В структуре кабинета министров создадут Департамент развития государственного языка.Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат МирзиёевЦель департамента — повысить статус государственного языка в жизни страны и общества, его всестороннее развитие на научной основе и расширение круга применения, повышение места и роли языка в развитии современной науки.При этом новые штатные ставки, дополнительно выделяемые для Департамента развития государственного языка, введут за счет сокращения 5 ставок из администрации президента.Теперь общая предельная численность управленческого персонала правительства составляет 125 человек.Напомним, что с конца декабря прошлого года в республике проводят административную реформу.Так, с 1 января 2023 года в исполнительной структуре правительства упразднили секретариаты, департаменты и подведомственные им отделы.Читайте также:
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в узбекистане появится департамент развития государственного языка зачем государственный язык узбекистана узбекский язык кабинет министров шавкат мирзиёев подписал указ о создании правительство узбекистана культура новости новость
в узбекистане появится департамент развития государственного языка зачем государственный язык узбекистана узбекский язык кабинет министров шавкат мирзиёев подписал указ о создании правительство узбекистана культура новости новость
В Узбекистане появится Департамент развития государственного языка
10:55 26.04.2023 (обновлено: 11:17 26.04.2023)
Новое ведомство будет заниматься повышением роли и статуса языка в обществе, науки и жизни страны.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В структуре кабинета министров создадут Департамент развития государственного языка.
Соответствующий указ
подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Цель департамента — повысить статус государственного языка в жизни страны и общества, его всестороннее развитие на научной основе и расширение круга применения, повышение места и роли языка в развитии современной науки.
При этом новые штатные ставки, дополнительно выделяемые для Департамента развития государственного языка, введут за счет сокращения 5 ставок из администрации президента.
Теперь общая предельная численность управленческого персонала правительства составляет 125 человек.
Напомним, что с конца декабря прошлого года в республике проводят административную реформу.
Так, с 1 января 2023 года в исполнительной структуре правительства упразднили секретариаты, департаменты и подведомственные им отделы.