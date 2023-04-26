https://uz.sputniknews.ru/20230426/nazvali-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestve-uzbekistana-chehii-34262424.html

Назвали главные направления сотрудничества Узбекистана и Чехии

Назвали главные направления сотрудничества Узбекистана и Чехии

В их числе добывающая отрасль, модернизация энергетики, энергомашиностроение, электротехника, сельское хозяйство и другие

2023-04-26T08:28+0500

2023-04-26T08:28+0500

2023-04-26T10:37+0500

узбекистан

чехия

сотрудничество

сельское хозяйство

технологии

президент

шавкат мирзиёев

логистика

промышленность

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял правительственную делегацию Чешской Республики во главе с премьер-министром Петром Фиалой, пребывающую в городе Ташкенте с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-чешских отношений и углубления практического сотрудничества двух стран в приоритетных направлениях.Отметили, что Чехия традиционно является важным европейским партнером Узбекистана. В этом году отмечается 30-летие со дня установления двусторонних дипломатических отношений.Кроме того, традиционно активные обмены осуществляют в сферах образования, здравоохранения и культуры. В рамках настоящего визита состоялось также открытие выставки, посвященной 20-летию узбекско-чешской археологической экспедиции.Узбекистан и Чехия — индустриальные лидеры в своих регионах. В связи с чем отметили важность эффективного задействования потенциала взаимовыгодного сотрудничества двух стран.Подчеркнули необходимость активизации деятельности Межправкомиссии и проведения ее очередного заседания.Подчеркнули важность использования инструментов поддержки и софинансирования проектов, направленных на широкое внедрение передовых чешских технологий в Узбекистане. В ходе встречи приняли решение о создании рабочих групп и выработке "дорожных карт" по каждому направлению сотрудничества.Кроме того, возобновляется деятельность Делового совета, в рамках которого планируется регулярное проведение бизнес-форумов в столицах и регионах Узбекистана и Чехии.Отдельное внимание стороны уделили вопросам расширения гуманитарного обмена, включая увеличение квот на обучение узбекских студентов в ведущих чешских вузах и принятие программы культурных мероприятий.Читайте также:

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