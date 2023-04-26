https://uz.sputniknews.ru/20230426/nazvali-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestve-uzbekistana-chehii-34262424.html
Назвали главные направления сотрудничества Узбекистана и Чехии
Назвали главные направления сотрудничества Узбекистана и Чехии
В их числе добывающая отрасль, модернизация энергетики, энергомашиностроение, электротехника, сельское хозяйство и другие
2023-04-26T08:28+0500
2023-04-26T08:28+0500
2023-04-26T10:37+0500
узбекистан
чехия
сотрудничество
сельское хозяйство
технологии
президент
шавкат мирзиёев
логистика
промышленность
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял правительственную делегацию Чешской Республики во главе с премьер-министром Петром Фиалой, пребывающую в городе Ташкенте с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-чешских отношений и углубления практического сотрудничества двух стран в приоритетных направлениях.Отметили, что Чехия традиционно является важным европейским партнером Узбекистана. В этом году отмечается 30-летие со дня установления двусторонних дипломатических отношений.Кроме того, традиционно активные обмены осуществляют в сферах образования, здравоохранения и культуры. В рамках настоящего визита состоялось также открытие выставки, посвященной 20-летию узбекско-чешской археологической экспедиции.Узбекистан и Чехия — индустриальные лидеры в своих регионах. В связи с чем отметили важность эффективного задействования потенциала взаимовыгодного сотрудничества двух стран.Подчеркнули необходимость активизации деятельности Межправкомиссии и проведения ее очередного заседания.Подчеркнули важность использования инструментов поддержки и софинансирования проектов, направленных на широкое внедрение передовых чешских технологий в Узбекистане. В ходе встречи приняли решение о создании рабочих групп и выработке "дорожных карт" по каждому направлению сотрудничества.Кроме того, возобновляется деятельность Делового совета, в рамках которого планируется регулярное проведение бизнес-форумов в столицах и регионах Узбекистана и Чехии.Отдельное внимание стороны уделили вопросам расширения гуманитарного обмена, включая увеличение квот на обучение узбекских студентов в ведущих чешских вузах и принятие программы культурных мероприятий.Читайте также:
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узбекистан чехия президент шавкат мирзиёев премьер-министр петр фиала сотрудничество добывающая отрасль модернизация энергетики энергомашиностроение электротехника сельское хозяйство
узбекистан чехия президент шавкат мирзиёев премьер-министр петр фиала сотрудничество добывающая отрасль модернизация энергетики энергомашиностроение электротехника сельское хозяйство
Назвали главные направления сотрудничества Узбекистана и Чехии
08:28 26.04.2023 (обновлено: 10:37 26.04.2023)
В их числе добывающая отрасль, модернизация энергетики, энергомашиностроение, электротехника, сельское хозяйство и другие.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев принял правительственную делегацию Чешской Республики во главе с премьер-министром Петром Фиалой, пребывающую в городе Ташкенте с официальным визитом. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-чешских отношений и углубления практического сотрудничества двух стран в приоритетных направлениях.
Отметили, что Чехия традиционно является важным европейским партнером Узбекистана. В этом году отмечается 30-летие со дня установления двусторонних дипломатических отношений.
"За последние несколько лет объемы взаимного товарооборота увеличились в 2 раза, количество совместных предприятий и проектов — в 2,5 раза. В настоящее время реализуют проекты по производству стройматериалов, выпуску медицинского оборудования, развитию деловой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Кроме того, традиционно активные обмены осуществляют в сферах образования, здравоохранения и культуры. В рамках настоящего визита состоялось также открытие выставки, посвященной 20-летию узбекско-чешской археологической экспедиции.
Узбекистан и Чехия — индустриальные лидеры в своих регионах. В связи с чем отметили важность эффективного задействования потенциала взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Подчеркнули необходимость активизации деятельности Межправкомиссии и проведения ее очередного заседания.
"В качестве приоритетных направлений обозначены добывающая отрасль, модернизация энергетики, энергомашиностроение, электротехника, сельское хозяйство, текстильная и кожевенная промышленность, транспорт и логистика, организация прямого авиасообщения, развитие транспортных коридоров и другие", — подчеркивается в сообщении.
Подчеркнули важность использования инструментов поддержки и софинансирования проектов, направленных на широкое внедрение передовых чешских технологий в Узбекистане.
В ходе встречи приняли решение о создании рабочих групп и выработке "дорожных карт" по каждому направлению сотрудничества.
Кроме того, возобновляется деятельность Делового совета, в рамках которого планируется регулярное проведение бизнес-форумов в столицах и регионах Узбекистана и Чехии.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам расширения гуманитарного обмена, включая увеличение квот на обучение узбекских студентов в ведущих чешских вузах и принятие программы культурных мероприятий.