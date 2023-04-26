О чем говорили в хокимияте Ташкента с делегацией Санкт-Петербурга
© Пресс-служба хокимията ТашкентаИ.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Стороны обсудили улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, новые технологии для строительства и коммунального хозяйства.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О том, как улучшить работу городского транспорта, предотвратить пробки, повысить безопасность дорожного движения говорил и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Российская сторона рассказала об использовании инновационных технологий, в том числе в проекте “Умный город”, где для регулирования дорожного движения и снижения преступности наряду с камерами применяют дроны.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаИ.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Также речь шла о новой технике и технологиях для строительства и коммунального хозяйства.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаИ.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
По мнению Кирилла Полякова, визит узбекской делегации в Санкт-Петербург укрепит сотрудничество и расширит его направления.
Делегация Санкт-Петербурга участвует в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Напомним, что впервые это мероприятие организовали в столице Узбекистана в 2021 году, и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За прошедший период на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигли более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.