https://uz.sputniknews.ru/20230426/tashkent-hokimiyat-delegaciya-sankt-peterburg-vstrecha-34306102.html

О чем говорили в хокимияте Ташкента с делегацией Санкт-Петербурга

О чем говорили в хокимияте Ташкента с делегацией Санкт-Петербурга

Стороны обсудили улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, новые технологии для строительства и коммунального хозяйства.

2023-04-26T18:11+0500

2023-04-26T18:11+0500

2023-04-26T18:11+0500

узбекистан

россия

ташкент

санкт-петербург

делегация

хокимият

общество

иннопром — 2023

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О том, как улучшить работу городского транспорта, предотвратить пробки, повысить безопасность дорожного движения говорил и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, сообщает пресс-служба столичной администрации.Российская сторона рассказала об использовании инновационных технологий, в том числе в проекте “Умный город”, где для регулирования дорожного движения и снижения преступности наряду с камерами применяют дроны.Также речь шла о новой технике и технологиях для строительства и коммунального хозяйства.По мнению Кирилла Полякова, визит узбекской делегации в Санкт-Петербург укрепит сотрудничество и расширит его направления.Делегация Санкт-Петербурга участвует в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Напомним, что впервые это мероприятие организовали в столице Узбекистана в 2021 году, и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За прошедший период на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигли более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.Читайте также: О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов

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