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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230426/tashkent-hokimiyat-delegaciya-sankt-peterburg-vstrecha-34306102.html
О чем говорили в хокимияте Ташкента с делегацией Санкт-Петербурга
О чем говорили в хокимияте Ташкента с делегацией Санкт-Петербурга
Стороны обсудили улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, новые технологии для строительства и коммунального хозяйства.
2023-04-26T18:11+0500
2023-04-26T18:11+0500
узбекистан
россия
ташкент
санкт-петербург
делегация
хокимият
общество
иннопром — 2023
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О том, как улучшить работу городского транспорта, предотвратить пробки, повысить безопасность дорожного движения говорил и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, сообщает пресс-служба столичной администрации.Российская сторона рассказала об использовании инновационных технологий, в том числе в проекте “Умный город”, где для регулирования дорожного движения и снижения преступности наряду с камерами применяют дроны.Также речь шла о новой технике и технологиях для строительства и коммунального хозяйства.По мнению Кирилла Полякова, визит узбекской делегации в Санкт-Петербург укрепит сотрудничество и расширит его направления.Делегация Санкт-Петербурга участвует в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Напомним, что впервые это мероприятие организовали в столице Узбекистана в 2021 году, и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За прошедший период на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигли более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.Читайте также: О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов
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узбекистан ташкент россия санкт-петербург делегация хокимият общество
узбекистан ташкент россия санкт-петербург делегация хокимият общество

О чем говорили в хокимияте Ташкента с делегацией Санкт-Петербурга

18:11 26.04.2023
© Пресс-служба хокимията ТашкентаИ.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Стороны обсудили улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, новые технологии для строительства и коммунального хозяйства.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О том, как улучшить работу городского транспорта, предотвратить пробки, повысить безопасность дорожного движения говорил и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Российская сторона рассказала об использовании инновационных технологий, в том числе в проекте “Умный город”, где для регулирования дорожного движения и снижения преступности наряду с камерами применяют дроны.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаИ.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Также речь шла о новой технике и технологиях для строительства и коммунального хозяйства.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаИ.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором региона Кириллом Поляковым.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
По мнению Кирилла Полякова, визит узбекской делегации в Санкт-Петербург укрепит сотрудничество и расширит его направления.
Делегация Санкт-Петербурга участвует в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Напомним, что впервые это мероприятие организовали в столице Узбекистана в 2021 году, и за два года оно зарекомендовало себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За прошедший период на полях масштабной экспозиции провели более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых достигли более 600 договоренностей на сумму, превышающую $7 млрд.
Читайте также: О чем говорил посол РФ в Узбекистане с главами российских регионов
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