https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-uzbekistane-kazhdaya-pyatnica-budet-dnem-bez-avtomobiley-34287030.html

В Узбекистане каждая пятница будет "Днем без автомобилей"

В Узбекистане каждая пятница будет "Днем без автомобилей"

Цель — снизить воздействие транспортных средств на окружающую среду

2023-04-26T13:41+0500

2023-04-26T13:41+0500

2023-04-26T13:56+0500

узбекистан

акция

экология

воздух

загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В рамках месячника "Чистый воздух" министерство природных ресурсов Узбекистана предложило каждую пятницу проводить "День без автомобилей". Цель этой акции — снижение воздействия транспортных средств на окружающую среду, пропаганда здорового образа жизни, а также использование велосипеда для передвижения.В настоящее время в Узбекистане насчитывают около 4 млн. автотранспортных средств, из которых 100 тыс. — неисправны. Из них за год в атмосферу выбрасывают в среднем 1,3 млн. тонн вредных веществ, что составляет 63% от общего объема выбросов. В Ташкенте этот показатель достигает 88%.В результате ежедневного увеличения количества автотранспорта объем выбросов в 2022 году увеличился на 26 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Основные причины — качество топлива, недостаточное пользование населением общественного транспорта, использование собственного авто, невнимательность автовладельцев к техническим параметрам своего транспортного средства.В течение месяца во всех дорожно-патрульных пунктах республики, на центральных улицах специальным оборудованием будут проводить экологический контроль количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.Напомним, месячник "Чистый воздух" проводят по всей республике с 10 апреля по 10 мая.Читайте также:

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