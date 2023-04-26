В Кыргызстане после капремонта открыли узбекский драмтеатр — фото
12:09 26.04.2023 (обновлено: 12:23 26.04.2023)
© пресс-служба Кабмина Кыргызской РеспубликиВ Кыргызстане открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
© пресс-служба Кабмина Кыргызской Республики
Реконструкцию театра начали в сентябре 2021-го и завершили в апреле этого года.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В городе Оше после капремонта открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызской Республики.
© пресс-служба Кабмина Кыргызской РеспубликиВ Кыргызстане открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
В Кыргызстане открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
© пресс-служба Кабмина Кыргызской Республики
В церемонии открытия приняли участие делегация Узбекистана во главе с министром культуры и туризма Озодбеком Назарбековым, заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов, а также генеральный секретарь международной организации "Тюрксой" Султан Раев.
Как отметил Эдиль Байсалов, решение по реконструкции театра приняли по итогам визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан в 2021 году.
© пресс-служба Кабмина Кыргызской Республики В Кыргызстане открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
В Кыргызстане открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
© пресс-служба Кабмина Кыргызской Республики
Театр открывается "в момент исторического сближения и особой теплоты отношений между народами Кыргызстана и Узбекистана, достигнутого благодаря политической воле и дальновидности глав двух государств", подчеркнул он.
"Наши древние народы связаны бесчисленными узами родства и близости. Сегодня президенты Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев взяли курс на интенсивное развитие и национальный подъем, глубокую взаимную социально-экономическую и культурно-гуманитарную интеграцию. Только вместе, через взаимное обогащение культур и экономик, мы можем не только отстоять нашу общую культуру, язык и идентичность, но и совместными усилиями занять достойное место в глобальном сообществе и построить процветающие государства”, — заявил Эдиль Байсалов.
Реконструкцию театра начали в сентябре 2021-го и завершили в апреле этого года.
Правительство Узбекистана выделило на проект $5 млн.
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