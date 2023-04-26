https://uz.sputniknews.ru/20230426/v-kyrgyzstane-posle-kapremonta-otkryli-uzbekskiy-dramteatr-foto-34275520.html

В Кыргызстане после капремонта открыли узбекский драмтеатр — фото

В Кыргызстане после капремонта открыли узбекский драмтеатр — фото

Реконструкцию театра начали в сентябре 2021-го и завершили в апреле этого года

2023-04-26T12:09+0500

2023-04-26T12:09+0500

2023-04-26T12:23+0500

узбекистан

кыргызстан

ош

театр

озодбек назарбеков

реконструкция

ремонт

открытие

церемония

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В городе Оше после капремонта открыли Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызской Республики.В церемонии открытия приняли участие делегация Узбекистана во главе с министром культуры и туризма Озодбеком Назарбековым, заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов, а также генеральный секретарь международной организации "Тюрксой" Султан Раев.Как отметил Эдиль Байсалов, решение по реконструкции театра приняли по итогам визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан в 2021 году.Театр открывается "в момент исторического сближения и особой теплоты отношений между народами Кыргызстана и Узбекистана, достигнутого благодаря политической воле и дальновидности глав двух государств", подчеркнул он.Реконструкцию театра начали в сентябре 2021-го и завершили в апреле этого года.Правительство Узбекистана выделило на проект $5 млн.Читайте также:

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