$20 млрд не являются чем-то недостижимым — Мантуров о товарообороте РФ и Узбекистана

"С точки зрения товарооборота мы практически исполнили те задачи, которые были поставлены перед нами нашими президентами. Я имею в виду $10 млрд в этом году. Уже очевидно, что эта планка будет перевыполнена и стоит задача наращивать объемы. Пока не стоит конкретная цифра, но я уверен, что в ближайшее время она появится. Хотел сказать о том, что уровень 20 млрд не является чем-то недостижимым", — отметил Денис Мантуров.