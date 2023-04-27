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$20 млрд не являются чем-то недостижимым — Мантуров о товарообороте РФ и Узбекистана
$20 млрд не являются чем-то недостижимым — Мантуров о товарообороте РФ и Узбекистана
Российская сторона готова наращивать возможности для экспорта и импорта, работать над упрощением ряда регуляторных процедур и развивать совместные проекты
2023-04-27T10:36+0500
2023-04-27T11:21+0500
узбекистан
россия
товарооборот
денис мантуров
сотрудничество
заседание
деловой совет
российско-узбекский деловой совет
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Денис Мантуров принял участие в совместном 7-ом заседании узбекско-российского и российско-узбекского делового совета.В заседании также участвовали заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, председатель российско-узбекского делового совета Андрей Кузяев и председатель узбекско-российского делового совета Даврон Вахабов.По его словам, российская сторона готова наращивать возможности для экспорта и импорта, работать над упрощением ряда регуляторных процедур и развивать совместные проекты.На заседании обсудили вопросы промышленной кооперации, а также дальнейшие действия по развитию двустороннего товарооборота.Читайте также:
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узбекистан россия денис мантуров сотрудничество товарооборот сотрудничество заседание узбекско-российский российско-узбекский деловой совет жамшид ходжаев андрей кузяев даврон вахабов
узбекистан россия денис мантуров сотрудничество товарооборот сотрудничество заседание узбекско-российский российско-узбекский деловой совет жамшид ходжаев андрей кузяев даврон вахабов

$20 млрд не являются чем-то недостижимым — Мантуров о товарообороте РФ и Узбекистана

10:36 27.04.2023 (обновлено: 11:21 27.04.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии Международные промышленные проекты в Центральной Азии в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Российская сторона готова наращивать возможности для экспорта и импорта, работать над упрощением ряда регуляторных процедур и развивать совместные проекты.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Денис Мантуров принял участие в совместном 7-ом заседании узбекско-российского и российско-узбекского делового совета.
В заседании также участвовали заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, председатель российско-узбекского делового совета Андрей Кузяев и председатель узбекско-российского делового совета Даврон Вахабов.

"С точки зрения товарооборота мы практически исполнили те задачи, которые были поставлены перед нами нашими президентами. Я имею в виду $10 млрд в этом году. Уже очевидно, что эта планка будет перевыполнена и стоит задача наращивать объемы. Пока не стоит конкретная цифра, но я уверен, что в ближайшее время она появится. Хотел сказать о том, что уровень 20 млрд не является чем-то недостижимым", — отметил Денис Мантуров.

По его словам, российская сторона готова наращивать возможности для экспорта и импорта, работать над упрощением ряда регуляторных процедур и развивать совместные проекты.

"Хочу сказать, что правительство Республики Узбекистан готово работать с бизнесом и деловыми кругами. В первую очередь, чтобы бизнесу было комфортно. Второе, я слышал много вопросов по транспорту, стандартам, сертификации — ваши предложения мы рассматриваем, также на уровне межправительственной комиссии", — выразил свою поддержку деловым кругам Жамшид Ходжаев.

На заседании обсудили вопросы промышленной кооперации, а также дальнейшие действия по развитию двустороннего товарооборота.
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