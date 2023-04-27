https://uz.sputniknews.ru/20230427/mirziyoev-japarov-vstrecha-tashkent-itogi--34342705.html
Встреча Мирзиёева и Жапарова: о чем говорили
Встреча Мирзиёева и Жапарова: о чем говорили
Стороны обсудили сотрудничество Узбекистана и Кыргызстана
2023-04-27T16:40+0500
2023-04-27T16:40+0500
2023-04-27T16:59+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
акылбек жапаров
встреча
итоги
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Кабинета Министров и руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало узбекско-кыргызское сотрудничество.Политики отметили высокий уровень отношений между двумя странами — совместная реализация важных экономических проектов, активные двусторонних контакты и работа над гуманитарными программами.Президент Узбекистана подчеркнул, что сторонам необходимо ускорить реализацию совместных проектов в автомобилестроении, транспортной инфраструктуре, энергетике и создании торговых домов в столицах республик.Напомним, Акылбек Жапаров прибыл в Узбекистан для участия во втором Ташкентском международном инвестиционном форуме. Читайте также:
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встреча мирзиёева и жапарова о чем говорили акылбек жапаров прибыл в узбекистан зачем причина отношения сотрудничество узбекистана и кыргызстана проекты энергетика новости новость узбекистан кыргызстан
встреча мирзиёева и жапарова о чем говорили акылбек жапаров прибыл в узбекистан зачем причина отношения сотрудничество узбекистана и кыргызстана проекты энергетика новости новость узбекистан кыргызстан
Встреча Мирзиёева и Жапарова: о чем говорили
16:40 27.04.2023 (обновлено: 16:59 27.04.2023)
Стороны обсудили сотрудничество Узбекистана и Кыргызстана, в том числе совместные проекты и программы.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Кабинета Министров и руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало узбекско-кыргызское сотрудничество.
Политики отметили высокий уровень отношений между двумя странами — совместная реализация важных экономических проектов, активные двусторонних контакты и работа над гуманитарными программами.
"На днях в городе Оше торжественно открылся обновленный театр имени Захириддина Мухаммада Бабура, в городе Коканде успешно прошла спартакиада спортсменов. Ведется тщательная подготовка к проведению Форума регионов и встречи Диалога поколений", — написано в сообщении пресс-службы.
Президент Узбекистана подчеркнул, что сторонам необходимо ускорить реализацию совместных проектов в автомобилестроении, транспортной инфраструктуре, энергетике и создании торговых домов в столицах республик.
Напомним, Акылбек Жапаров прибыл
в Узбекистан для участия во втором Ташкентском международном инвестиционном форуме.