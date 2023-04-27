https://uz.sputniknews.ru/20230427/mirziyoev-japarov-vstrecha-tashkent-itogi--34342705.html

Встреча Мирзиёева и Жапарова: о чем говорили

Встреча Мирзиёева и Жапарова: о чем говорили

Стороны обсудили сотрудничество Узбекистана и Кыргызстана

2023-04-27T16:40+0500

2023-04-27T16:40+0500

2023-04-27T16:59+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

акылбек жапаров

встреча

итоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34340748_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_f5703003b2a5e0fc82b054224255fb85.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Кабинета Министров и руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Темой переговоров стало узбекско-кыргызское сотрудничество.Политики отметили высокий уровень отношений между двумя странами — совместная реализация важных экономических проектов, активные двусторонних контакты и работа над гуманитарными программами.Президент Узбекистана подчеркнул, что сторонам необходимо ускорить реализацию совместных проектов в автомобилестроении, транспортной инфраструктуре, энергетике и создании торговых домов в столицах республик.Напомним, Акылбек Жапаров прибыл в Узбекистан для участия во втором Ташкентском международном инвестиционном форуме. Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

встреча мирзиёева и жапарова о чем говорили акылбек жапаров прибыл в узбекистан зачем причина отношения сотрудничество узбекистана и кыргызстана проекты энергетика новости новость узбекистан кыргызстан