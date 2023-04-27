https://uz.sputniknews.ru/20230427/tovarooborot-uzbekistan-oae-torgovlya-34350820.html
Товарооборот Узбекистана и ОАЭ вырос в два раза
Товарооборот Узбекистана и ОАЭ вырос в два раза
Представители Узбекистана и ОАЭ провели встречу.
2023-04-27T18:34+0500
2023-04-27T18:34+0500
2023-04-27T18:42+0500
политика
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
оаэ
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, передает пресс-служба узбекского лидера.Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Стороны обсудили продвижения узбекско-эмиратских проектов.В ходе переговоров политики отметили активное развитие двусторонних отношений. Так, за последние несколько лет объем взаимной торговли увеличился в два раза, а портфель инвестиционных проектов превысил $3 млрд.Также стороны упомянули об успешном запуске Совместной инвестиционной компании и создании 50 новых предприятий.Президент Узбекистана выступил с инициативой дальнейшего продвижения перспективных проектов в энергетике, зеленой экономике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и многих других направлений.Читайте также:
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товарооборот узбекистана и оаэ вырос в два раза президент узбекистана шавкат мирзиёев министр энергетики и инфраструктуры оаэ сухейля аль мазруи в ташкенте второй ташкентский международный инвестиционный форум итоги результат новости новость инвестиции
товарооборот узбекистана и оаэ вырос в два раза президент узбекистана шавкат мирзиёев министр энергетики и инфраструктуры оаэ сухейля аль мазруи в ташкенте второй ташкентский международный инвестиционный форум итоги результат новости новость инвестиции
Товарооборот Узбекистана и ОАЭ вырос в два раза
18:34 27.04.2023 (обновлено: 18:42 27.04.2023)
Представители Узбекистана и ОАЭ провели встречу в рамках Ташкентского инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, передает
пресс-служба узбекского лидера.
Встреча прошла в рамках Ташкентского инвестиционного форума. Стороны обсудили продвижения узбекско-эмиратских проектов.
В ходе переговоров политики отметили активное развитие двусторонних отношений. Так, за последние несколько лет объем взаимной торговли увеличился в два раза, а портфель инвестиционных проектов превысил $3 млрд.
Также стороны упомянули об успешном запуске Совместной инвестиционной компании и создании 50 новых предприятий.
Президент Узбекистана выступил с инициативой дальнейшего продвижения перспективных проектов в энергетике, зеленой экономике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и многих других направлений.