https://uz.sputniknews.ru/20230427/v-samolete-letevshem-iz-uzbekistana-turciyu-rodilsya-malchik-34315868.html

В самолете, летевшем из Узбекистана в Турцию, родился мальчик

В самолете, летевшем из Узбекистана в Турцию, родился мальчик

Долетев до Стамбула маму и малыша перевезли в клинику. Их состояние оценивают как стабильное

2023-04-27T09:35+0500

2023-04-27T09:35+0500

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узбекистан

ташкент

стамбул

турция

рождение

ребенок

самолет

мальчик

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Мальчик появился на свет прямо в самолете, летевшем из Ташкента в турецкий Стамбул, сообщает Uzbekistan Airways.Роды начались на подлете к Стамбулу. Пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобами на плохое самочувствие. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. Спустя некоторое время в самолете родился мальчик. После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал Международного аэропорта Стамбула. Маму и новорожденного перевезли в клинику, их состояние оценивают как стабильное.Читайте также:

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