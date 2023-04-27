https://uz.sputniknews.ru/20230427/v-samolete-letevshem-iz-uzbekistana-turciyu-rodilsya-malchik-34315868.html
В самолете, летевшем из Узбекистана в Турцию, родился мальчик
В самолете, летевшем из Узбекистана в Турцию, родился мальчик
Долетев до Стамбула маму и малыша перевезли в клинику. Их состояние оценивают как стабильное
2023-04-27T09:35+0500
2023-04-27T09:35+0500
2023-04-27T10:28+0500
узбекистан
ташкент
стамбул
турция
рождение
ребенок
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мальчик
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Мальчик появился на свет прямо в самолете, летевшем из Ташкента в турецкий Стамбул, сообщает Uzbekistan Airways.Роды начались на подлете к Стамбулу. Пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобами на плохое самочувствие. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. Спустя некоторое время в самолете родился мальчик. После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал Международного аэропорта Стамбула. Маму и новорожденного перевезли в клинику, их состояние оценивают как стабильное.Читайте также:
узбекистан
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узбекистан ташкент стамбул турция роды самолет ребенок мальчик клиника аэропорт состояние стабильное компания uzbekistan airways
узбекистан ташкент стамбул турция роды самолет ребенок мальчик клиника аэропорт состояние стабильное компания uzbekistan airways
В самолете, летевшем из Узбекистана в Турцию, родился мальчик
09:35 27.04.2023 (обновлено: 10:28 27.04.2023)
Долетев до Стамбула, маму и малыша перевезли в клинику. Их состояние оценивают как стабильное.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Мальчик появился на свет прямо в самолете, летевшем из Ташкента в турецкий Стамбул, сообщает Uzbekistan Airways
.
Роды начались на подлете к Стамбулу. Пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобами на плохое самочувствие. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. Спустя некоторое время в самолете родился мальчик.
После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал Международного аэропорта Стамбула. Маму и новорожденного перевезли в клинику, их состояние оценивают как стабильное.