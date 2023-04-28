https://uz.sputniknews.ru/20230428/amerikanskim-bokseram-zapretili-uchastvovat-v-mejdunarodnyx-turnirax-34390470.html
Американским боксерам запретили участвовать в международных турнирах
Американским боксерам запретили участвовать в международных турнирах
IBA отреагировала на выход американской федерации из состава.
2023-04-28T16:43+0500
2023-04-28T16:43+0500
2023-04-28T16:55+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США (USA Boxing) принимать участие в турнирах под своей эгидой, передает РИА Новости со ссылкой на IBA.Также организация заявила, что выход USA Boxing из ассоциации не только нанесло ущерб американским спортсменам, но и лишило все мировое сообщество боксеров возможности соревноваться вместе.Напомним, 5 октября 2022 года IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. При этом им разрешили выходить на ринг под своими флагами и с национальными гимнами.На данное решение сразу отреагировали страны "коллективного Запада" — боксерские ассоциации, в том числе США и Великобритании, отказались от участия в ЧМ.Кроме того, 27 апреля 2023 года USA Boxing объявила о прекращении членства в IBA и желании вступить в альтернативную организацию – World Boxing.Читайте также:
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американским боксерам запретили участвовать в международных турнирах iba запретила американцам выступать на международных турнирах сша россия беларусь новости спорта новость бокс международная ассоциация бокса
американским боксерам запретили участвовать в международных турнирах iba запретила американцам выступать на международных турнирах сша россия беларусь новости спорта новость бокс международная ассоциация бокса
Американским боксерам запретили участвовать в международных турнирах
16:43 28.04.2023 (обновлено: 16:55 28.04.2023)
Международная ассоциация бокса отреагировала на выход американской федерации из состава IBA.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik.
Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США (USA Boxing) принимать участие в турнирах под своей эгидой, передает РИА Новости
со ссылкой на IBA.
"Федерации бокса США и всем ее членам, включая официальных лиц, тренеров и боксеров, запрещается иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под ее эгидой. Вышеупомянутое является автоматическим механизмом, инициированным электронным письмом о выходе USA Boxing из состава IBA", — написано в сообщении IBA.
Также организация заявила, что выход USA Boxing из ассоциации не только нанесло ущерб американским спортсменам, но и лишило все мировое сообщество боксеров возможности соревноваться вместе.
Напомним, 5 октября 2022 года IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. При этом им разрешили выходить на ринг под своими флагами и с национальными гимнами.
На данное решение сразу отреагировали страны "коллективного Запада" — боксерские ассоциации, в том числе США и Великобритании, отказались от участия в ЧМ.
Кроме того, 27 апреля 2023 года USA Boxing объявила о прекращении членства в IBA и желании вступить в альтернативную организацию – World Boxing.