https://uz.sputniknews.ru/20230428/kak-spravitsya-so-stressom--prostye-i-neobychnye-sposoby--34360754.html
Как справиться со стрессом – простые и необычные способы
Как справиться со стрессом – простые и необычные способы
Специалист рассказал, как быстро успокоиться после стресса.
2023-04-28T07:02+0500
2023-04-28T07:02+0500
2023-04-28T07:02+0500
это интересно
стресс
врач
советы
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/04/29728566_0:759:2048:1911_1920x0_80_0_0_97f8271b8b92028ea4f323c654f02a27.jpg
Один из хороших способов борьбы со стрессом – это переписка с самими собой, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин.По словам эксперта, можно ежедневно записывать в блокнот свои жалобы, а также ответы на них.Также против стресса помогает общение с кошками – они "успокаивающе" влияют на многих людей.Тем, кто сталкивается со стрессом на работе, специалист рекомендует приобрести игрушки антистресс-игрушки. Также помогут занятия спортом и творчеством.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/04/29728566_0:726:2048:2262_1920x0_80_0_0_21a9c4904e0c8dd9b093a7c344122619.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как справиться со стрессом простые и необычные способы стресс причина как справиться борьба как успокоиться советы психолога здоровье
как справиться со стрессом простые и необычные способы стресс причина как справиться борьба как успокоиться советы психолога здоровье
Как справиться со стрессом – простые и необычные способы
Специалист рассказал, как быстро успокоиться после стресса – подробности в нашем материале.
Один из хороших способов борьбы со стрессом – это переписка с самими собой, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин.
По словам эксперта, можно ежедневно записывать в блокнот свои жалобы, а также ответы на них.
"По четным дням — он (человек) пишет письма, жалуется на свою жизнь, а по нечетным дням он сам себе пишет ответ с позиции человека, у которого все хорошо. В общем, вы пытаетесь выступить в качестве адвоката", — объяснил врач.
Также против стресса помогает общение с кошками – они "успокаивающе" влияют на многих людей.
"Даже когда человек просто смотрит на фотографию кошки, у него возбуждаются те же зоны мозга, которые возбуждаются, когда он гладит котика. Это одна из основных причин того, почему фотографии котов в интернете так популярны", — уточнил Агапкин.
Тем, кто сталкивается со стрессом на работе, специалист рекомендует приобрести игрушки антистресс-игрушки. Также помогут занятия спортом и творчеством.