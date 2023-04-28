https://uz.sputniknews.ru/20230428/kak-spravitsya-so-stressom--prostye-i-neobychnye-sposoby--34360754.html

Как справиться со стрессом – простые и необычные способы

Как справиться со стрессом – простые и необычные способы

Специалист рассказал, как быстро успокоиться после стресса.

2023-04-28T07:02+0500

2023-04-28T07:02+0500

2023-04-28T07:02+0500

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стресс

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психология

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Один из хороших способов борьбы со стрессом – это переписка с самими собой, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин.По словам эксперта, можно ежедневно записывать в блокнот свои жалобы, а также ответы на них.Также против стресса помогает общение с кошками – они "успокаивающе" влияют на многих людей.Тем, кто сталкивается со стрессом на работе, специалист рекомендует приобрести игрушки антистресс-игрушки. Также помогут занятия спортом и творчеством.Читайте также:

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