https://uz.sputniknews.ru/20230428/kto-predstavit-uzbekistan-na-chm-po-boksu--34399786.html
Сборная Узбекистана: кто представит страну на ЧМ по боксу
Сборная Узбекистана: кто представит страну на ЧМ по боксу
Честь республике на боксерском ринге защитят 13 спортсменов.
2023-04-28T19:28+0500
2023-04-28T19:28+0500
2023-04-28T20:19+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
спорт
бокс
ташкент
узбекистанцы
узбекистан
спорстмены
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. В Узбекистане утвердили спортсменов, которые представят республику на ЧМ по боксу, сообщает Федерация бокса.Боксеров отбирал тренерский штаб национальной сборной. Всего утвердили 13 спортсменов в 13 весовых категориях:Напоминаем, что в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая будет проходить чемпионат мира по боксу. Церемония открытия состоится 30 апреля, первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая.В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран мира, в том числе семь действующих чемпионов. Бои пройдут в 13 весовых категориях.Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.Читайте также:
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кто представит узбекистан на чм по боксу чемпионат мира по боксу в ташкенте когда купить билеты спортсмены куда сходить в ташкенте мероприятия в ташкенте новости новость спорт бокс
Сборная Узбекистана: кто представит страну на ЧМ по боксу
19:28 28.04.2023 (обновлено: 20:19 28.04.2023)
Честь республике на боксерском ринге защитят 13 спортсменов. Подробности – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik.
В Узбекистане утвердили спортсменов, которые представят республику на ЧМ по боксу, сообщает
Федерация бокса.
Боксеров отбирал тренерский штаб национальной сборной. Всего утвердили 13 спортсменов в 13 весовых категориях:
-48 кг: Шадиёржон Меликозиев
-51 кг: Гасанбой Досматов
-57 кг: Абдумалик Халoков
-60 кг: Муджибилло Турсунов
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев
-67 кг: Асадходжа Муйдинходжаев
-71 кг: Саиджамшид Джафаров
-86 кг: Шахджахан Абдуллаев
-92 кг Лазизбек Муллажонов
Напоминаем, что в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая будет проходить чемпионат мира по боксу. Церемония открытия состоится 30 апреля, первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая.
В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран мира, в том числе семь действующих чемпионов. Бои пройдут в 13 весовых категориях.
Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.