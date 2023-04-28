https://uz.sputniknews.ru/20230428/kto-predstavit-uzbekistan-na-chm-po-boksu--34399786.html

Сборная Узбекистана: кто представит страну на ЧМ по боксу

Сборная Узбекистана: кто представит страну на ЧМ по боксу

Честь республике на боксерском ринге защитят 13 спортсменов.

2023-04-28T19:28+0500

2023-04-28T19:28+0500

2023-04-28T20:19+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

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спорстмены

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. В Узбекистане утвердили спортсменов, которые представят республику на ЧМ по боксу, сообщает Федерация бокса.Боксеров отбирал тренерский штаб национальной сборной. Всего утвердили 13 спортсменов в 13 весовых категориях:Напоминаем, что в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая будет проходить чемпионат мира по боксу. Церемония открытия состоится 30 апреля, первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая.В турнире примут участие более 640 спортсменов из 104 стран мира, в том числе семь действующих чемпионов. Бои пройдут в 13 весовых категориях.Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.Читайте также:

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