https://uz.sputniknews.ru/20230428/kubok-mira-po-gimnastike-chusovitina-i-aripova-v-finale--34398060.html
Кубок мира по гимнастике: Чусовитина и Арипова в финале - видео
Кубок мира по гимнастике: Чусовитина и Арипова в финале - видео
Спортсменки заработали путевки в финал турнира.
2023-04-28T19:00+0500
2023-04-28T19:00+0500
2023-04-28T19:39+0500
спорт
гимнастика
оксана чусовитина
дилдора арипова
узбекистан
турнир
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Узбекистанки Оксана Чусовитина и Дилдора Арипова вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике, предает НОК.По данным комитета, очередной этап международного турнира проходит в Каире. Чусовитина выступила в своей коронной программе – опорном прыжке, а Арипова – в упражнении на брусьях.Напомним, выступления на Кубке мира могут дать спортсменам возможность заработать рейтинговые очки на участие в ЧМ в Бельгии и Олимпийские игры в Париже.Читайте также:
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кубок мира по гимнастике чусовитина и арипова в финале кубок мира по спортивной гимнастике в каире новости спорта новость спорт в узбекистане
кубок мира по гимнастике чусовитина и арипова в финале кубок мира по спортивной гимнастике в каире новости спорта новость спорт в узбекистане
Кубок мира по гимнастике: Чусовитина и Арипова в финале - видео
19:00 28.04.2023 (обновлено: 19:39 28.04.2023)
Знаменитые узбекские спортсменки заработали путевки в финал международного турнира.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik.
Узбекистанки Оксана Чусовитина и Дилдора Арипова вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике, предает НОК
.
По данным комитета, очередной этап международного турнира проходит в Каире. Чусовитина выступила в своей коронной программе – опорном прыжке, а Арипова – в упражнении на брусьях.
Напомним, выступления на Кубке мира могут дать спортсменам возможность заработать рейтинговые очки на участие в ЧМ в Бельгии и Олимпийские игры в Париже.