https://uz.sputniknews.ru/20230428/kubok-mira-po-gimnastike-chusovitina-i-aripova-v-finale--34398060.html

Кубок мира по гимнастике: Чусовитина и Арипова в финале - видео

Кубок мира по гимнастике: Чусовитина и Арипова в финале - видео

Спортсменки заработали путевки в финал турнира.

2023-04-28T19:00+0500

2023-04-28T19:00+0500

2023-04-28T19:39+0500

спорт

гимнастика

оксана чусовитина

дилдора арипова

узбекистан

турнир

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Узбекистанки Оксана Чусовитина и Дилдора Арипова вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике, предает НОК.По данным комитета, очередной этап международного турнира проходит в Каире. Чусовитина выступила в своей коронной программе – опорном прыжке, а Арипова – в упражнении на брусьях.Напомним, выступления на Кубке мира могут дать спортсменам возможность заработать рейтинговые очки на участие в ЧМ в Бельгии и Олимпийские игры в Париже.Читайте также:

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