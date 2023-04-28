https://uz.sputniknews.ru/20230428/rossiya-mariya-zaxarova-otvyet-posol-ssha-linn-tryeysi-34394650.html
Захарова резко отреагировала на слова посла США в России
Захарова резко отреагировала на слова посла США в России
Представитель МИД РФ дала резкий ответ на высказывание Линн Трейси об отсутствии разногласий с россиянами.
2023-04-28T18:02+0500
2023-04-28T18:02+0500
2023-04-28T18:02+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Марию Захарову.Об этом представитель МИД РФ заявила в своем Telegram-канале.При этом, отметила дипломат, все это делается руками режима, пришедшего к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Вашингтона.Ранее в беседе с изданием "Коммерсант" Трейси рассказала, что США не рассматривают жителей России в качестве врагов, а отмена России и ее будущего не числится среди целей Соединенных Штатов.Читайте также: Захарова: НАТО пора на пенсию
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россия сша мария захарова мид рф сша посол сша
россия сша мария захарова мид рф сша посол сша
Захарова резко отреагировала на слова посла США в России
Представитель МИД РФ дала резкий ответ на высказывание Линн Трейси об отсутствии разногласий с россиянами.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Марию Захарову.
Об этом представитель МИД РФ заявила в своем Telegram-канале.
"Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов", — написала Захарова.
При этом, отметила дипломат, все это делается руками режима, пришедшего к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Вашингтона.
Ранее в беседе с изданием "Коммерсант" Трейси рассказала, что США не рассматривают жителей России в качестве врагов, а отмена России и ее будущего не числится среди целей Соединенных Штатов.