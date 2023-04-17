https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-uzbekistane-postroyat-novye-ses-za-396-millionov--34002143.html
В Узбекистане построят новые СЭС за $396 миллионов
В Узбекистане построят новые СЭС за $396 миллионов
СЭС появятся в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях.
2023-04-17T18:27+0500
2023-04-17T18:27+0500
2023-04-17T18:27+0500
узбекистан
энергетика
солнечная электростанция
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В трех областях республики появится новые солнечные фотоэлектрические станции (СЭС), передает Минэнерго.Строительством станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях займется эмиратская компания "Масдар", которая вложит в проект $396 млн.Планируется, что СЭС смогут вырабатывать 2 млрд кВтч в год. Это позволит ежегодно экономить 620 млн кубометров природного газа, а также обеспечит зеленой энергией" более 600 тыс. домохозяйств.Ранее Узбекистан и "Газпром" подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.Читайте также:
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в узбекистане построят новые сэс за $396 миллионов сурхандарьинская самаркандская джизакская область энергетика солнечные фотоэлектрические станции в узбекистане зеленая энергетика в узбекистане узбекистан как с электричеством новости новость
в узбекистане построят новые сэс за $396 миллионов сурхандарьинская самаркандская джизакская область энергетика солнечные фотоэлектрические станции в узбекистане зеленая энергетика в узбекистане узбекистан как с электричеством новости новость
В Узбекистане построят новые СЭС за $396 миллионов
Солнечные электростанции появятся в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
В трех областях республики появится новые солнечные фотоэлектрические станции (СЭС), передает Минэнерго
.
Строительством станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях займется эмиратская компания "Масдар", которая вложит в проект $396 млн.
Планируется, что СЭС смогут вырабатывать 2 млрд кВтч в год. Это позволит ежегодно экономить 620 млн кубометров природного газа, а также обеспечит зеленой энергией" более 600 тыс. домохозяйств.
Ранее Узбекистан и "Газпром" подписали
дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.