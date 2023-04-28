https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-uzcharmsanoat-kazaxstan-dyelyegatsiya-ministr-vstryecha-plany-sotrudnichyestvo-sovmyestnyye-pryedpriyatiya-proizvodstvo-produktsiya-eksport-34370053.html

В каких направлениях еще намерены сотрудничать Узбекистан и Казахстан

В каких направлениях еще намерены сотрудничать Узбекистан и Казахстан

Стороны планируют новые проекты в кожевенно-обувной отрасли в малых промышленных и индустриальных зонах двух республик.

2023-04-28T10:56+0500

2023-04-28T10:56+0500

2023-04-28T11:15+0500

узбекистан

узчармсаноат

казахстан

делегация

встреча

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Новые совместные проекты в кожевенно-обувной отрасли обсудили в ходе встречи в Ассоциации “Узчармсаноат” с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Маратом Карабаевым, сообщает пресс-служба Ассоциации.Их реализуют в малых промышленных зонах Узбекистана и индустриальных зонах Казахстана. Планируют наладить выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и ее поставки в страны СНГ и Европы.Для этого казахская сторона готова выделить кредитные средства в национальной валюте сроком на 7 лет под 3% годовых, с льготным периодом на строительство и запуск новых СП.Марат Карабаев рассказал, что при достаточно большой сырьевой базе сегодня в Казахстане нет необходимых производств по глубокой переработке шкур крупного и мелкого рогатого скота, а также шерсти.В связи с этим предложили перерабатывать это сырье на предприятиях Узбекистана для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. У республики — большой опыт в этом направлении. Только заводов по переработке кожи порядка 60.Ежегодно в республике производят свыше 2 млрд кв дм кожи, перерабатывают более 500 тыс. тонн шерсти. Есть возможность нарастить этих цифры, в том числе и за счет сырья из Казахстана.Речь шла и об установлении кооперационных связей между предприятиями двух стран для наращивания их экспортного потенциала.Стороны обсудили и возможность увеличения поставок обуви из Узбекистана в Казахстан. В 2022 году объем поставок составил 7,8 млн пар обуви на $28 млн. Планируют наращивать эти показатели.Читайте также: Российская компания будет производить в Узбекистане детскую обувь

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