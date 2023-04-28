https://uz.sputniknews.ru/20230428/v-tashkente-predlojili-pereimenovat-maxallyu-yulayryk-34394017.html

В Ташкенте предложили переименовать махаллю "Йулайрык"

В Ташкенте предложили переименовать махаллю "Йулайрык"

За название можно проголосовать до 12 мая.

2023-04-28T17:39+0500

2023-04-28T17:39+0500

2023-04-28T18:05+0500

общество

ташкент

название

юнусабадский район

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Хокимият Юнусабадского района предложил переименовать махаллю "Йулайрык" в "Обихаёт", передает столичный хокимият.Согласно статье 4-1 Закона Узбекистана "О наименованиях географических объектов", жители города смогут выразить свое мнение о замене названия с 28 апреля по 12 мая. Это можно сделать тремя способами: Читайте также:

ташкент

юнусабадский район

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