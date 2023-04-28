https://uz.sputniknews.ru/20230428/v-tashkente-predlojili-pereimenovat-maxallyu-yulayryk-34394017.html
В Ташкенте предложили переименовать махаллю "Йулайрык"
В Ташкенте предложили переименовать махаллю "Йулайрык"
За название можно проголосовать до 12 мая.
2023-04-28T17:39+0500
2023-04-28T17:39+0500
2023-04-28T18:05+0500
общество
ташкент
название
юнусабадский район
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Хокимият Юнусабадского района предложил переименовать махаллю "Йулайрык" в "Обихаёт", передает столичный хокимият.Согласно статье 4-1 Закона Узбекистана "О наименованиях географических объектов", жители города смогут выразить свое мнение о замене названия с 28 апреля по 12 мая. Это можно сделать тремя способами: Читайте также:
ташкент
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в ташкенте предложили переименовать махаллю йулайрык хокимият юнусабадского района предложил переименовать махаллю йулайрык в обихаёт как проголосовать куда отправлять письмо новости ташкента новость ташкент
в ташкенте предложили переименовать махаллю йулайрык хокимият юнусабадского района предложил переименовать махаллю йулайрык в обихаёт как проголосовать куда отправлять письмо новости ташкента новость ташкент
В Ташкенте предложили переименовать махаллю "Йулайрык"
17:39 28.04.2023 (обновлено: 18:05 28.04.2023)
Ташкентцы смогут проголосовать до 12 мая за или против переименования махалли "Йулайрык" в "Обихаёт".
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik.
Хокимият Юнусабадского района предложил переименовать махаллю "Йулайрык" в "Обихаёт", передает
столичный хокимият.
"В комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов города Ташкента поступило предложение от хокимията Юнусабадского района о переименовании махалли "Йулайрык" в "Обихаёт", — написано в сообщении ведомства.
Согласно статье 4-1 Закона Узбекистана "О наименованиях географических объектов", жители города смогут выразить свое мнение о замене названия с 28 апреля по 12 мая.
Это можно сделать тремя способами:
устно по телефону: +998-71-210-04-13;
письменно, отправив письмо по адресу: 100060, г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, 51;
онлайн, отправив письмо на электронную почту: geonom@digitaltashkent.uz