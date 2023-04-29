https://uz.sputniknews.ru/20230429/kraja-akkaunty-telegram-sxema-moshennichestva--34405260.html

У узбекистанцев крадут аккаунты в telegram – схема мошенничества

У узбекистанцев крадут аккаунты в telegram – схема мошенничества

Не переходите по незнакомым ссылкам и не передавайте данные.

2023-04-29T09:25+0500

2023-04-29T09:25+0500

2023-04-29T09:25+0500

общество

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мошенничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В мессенджере Telegram распространилась новая схема кражи личных аккаунтов, передает пресс-служба Центра кибербезопасности МВД.Мошенники распространяют в разных каналах и группах ссылку с выдуманным опросом. К ссылке прикрепляют сообщение, в котором просят проголосовать за какой-то конкретный номер.Далее нажав на ссылку, у пользователя просят ввести номер телефона, а также код из сообщения, которое было отправлено.В случае передачи всей информации аккаунт пользователя переходит под контроль мошенника, а законный владелец остаётся без доступа.Какие способы обмана используют мошенники и что делать, чтобы не попасть в их ловушку - читайте в нашем материале. Читайте также:

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