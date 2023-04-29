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https://uz.sputniknews.ru/20230429/kraja-akkaunty-telegram-sxema-moshennichestva--34405260.html
У узбекистанцев крадут аккаунты в telegram – схема мошенничества
У узбекистанцев крадут аккаунты в telegram – схема мошенничества
Не переходите по незнакомым ссылкам и не передавайте данные.
2023-04-29T09:25+0500
2023-04-29T09:25+0500
общество
происшествия
мошенничество
узбекистан
telegram
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В мессенджере Telegram распространилась новая схема кражи личных аккаунтов, передает пресс-служба Центра кибербезопасности МВД.Мошенники распространяют в разных каналах и группах ссылку с выдуманным опросом. К ссылке прикрепляют сообщение, в котором просят проголосовать за какой-то конкретный номер.Далее нажав на ссылку, у пользователя просят ввести номер телефона, а также код из сообщения, которое было отправлено.В случае передачи всей информации аккаунт пользователя переходит под контроль мошенника, а законный владелец остаётся без доступа.Какие способы обмана используют мошенники и что делать, чтобы не попасть в их ловушку - читайте в нашем материале. Читайте также:
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у узбекистанцев крадут аккаунты в telegram схема мошенничества как обманывают в интернете как не дать себя обмануть новый вид мошенничества кража аккаунтов новости новость узбекистан узбекистанцы
у узбекистанцев крадут аккаунты в telegram схема мошенничества как обманывают в интернете как не дать себя обмануть новый вид мошенничества кража аккаунтов новости новость узбекистан узбекистанцы

У узбекистанцев крадут аккаунты в telegram – схема мошенничества

09:25 29.04.2023
CC0 / Unsplash / Priscilla Du PreezЖенщина держит мобильный телефон
Женщина держит мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2023
CC0 / Unsplash / Priscilla Du Preez
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Не переходите по незнакомым ссылкам и не передавайте личные данные. Центр кибербезопасности МВД поделился новой схемой мошенничества.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В мессенджере Telegram распространилась новая схема кражи личных аккаунтов, передает пресс-служба Центра кибербезопасности МВД.
Мошенники распространяют в разных каналах и группах ссылку с выдуманным опросом. К ссылке прикрепляют сообщение, в котором просят проголосовать за какой-то конкретный номер.
Далее нажав на ссылку, у пользователя просят ввести номер телефона, а также код из сообщения, которое было отправлено.
В случае передачи всей информации аккаунт пользователя переходит под контроль мошенника, а законный владелец остаётся без доступа.
Какие способы обмана используют мошенники и что делать, чтобы не попасть в их ловушку - читайте в нашем материале.
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