https://uz.sputniknews.ru/20230429/tseny-na-lekarstva-budut-kontrolirovat-pokupateli-34410543.html

Цены на лекарства будут контролировать покупатели

Цены на лекарства будут контролировать покупатели

В розничной торговле медикаментов внедрят общественный контроль

2023-04-29T13:48+0500

2023-04-29T13:48+0500

2023-04-29T13:48+0500

общество

узбекистан

лекарства

цены

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. С 1 мая покупатели смогут проверять цены лекарств через специальное мобильное приложение налоговых органов. Для этого нужно отсканировать матричный QR-код чека в приложении.В случае завышенной наценки сообщение об этом отправится в государственный орган, занимающийся защитой прав потребителей.Цену лекарства автоматически сопоставят с розничной референтной ценой на него в информационной системе Агентства по развитию фармацевтической отрасли.Если цену по закупочному чеку признают выше розничной референтной, то продавцу выпишут штраф.В 1 квартале текущего года комитет получил 5277 обращений от потребителей. При этом 36% обращений касаются жилищно-коммунального хозяйства и транспортных услуг, 43% – торговли и общественного питания, 16% – связи, финансов и социальных услуг, 5% – рекламы и других вопросов.За этот период более 6 тыс. потребителям, права которых были нарушены, вернули 2.1 млрд сумов.Напомним, референтное ценообразование — это система определения и установки предельных цен на каждое торговое наименование лекарственного препарата.Она основана на анализе цен на отпускные цены в стране происхождения, в референтных странах и импорте в Узбекистан.При этом для проведения анализа цен и вычисления предельной цены лекарства берется в расчет один и тот же производитель с аналогичным активным веществом, принимая в учет идентичность формы, количества, дозы, концентрации, объема и упаковки.Читайте также:

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