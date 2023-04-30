https://uz.sputniknews.ru/20230430/kak-obstoit-situatsiya-s-koryu-v-uzbekistane-34481884.html

Как обстоит ситуация с корью в Узбекистане

Как обстоит ситуация с корью в Узбекистане

Эпидемиологическая ситуация в республике стабильна.

2023-04-30T18:26+0500

2023-04-30T18:26+0500

2023-04-30T18:45+0500

общество

здоровье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. За первые четыре месяца этого года в Узбекистане заболели корью 37 человек, передает Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Меры по предупреждению тяжелой эпидемиологической ситуации начали предпринимать еще в прошлом году.Так, с 16 ноября по 30 декабря 2022 года в республике проводили массовую вакцинацию против кори и краснухи детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Всего привили 3 303 582 ребенка — 98,4% от запланированного числа.Напомним, по данным ВОЗ, в России и странах ЦА растут случаи заболевания корью. Читайте также:

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