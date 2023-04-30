https://uz.sputniknews.ru/20230430/kak-obstoit-situatsiya-s-koryu-v-uzbekistane-34481884.html
Как обстоит ситуация с корью в Узбекистане
Как обстоит ситуация с корью в Узбекистане
Эпидемиологическая ситуация в республике стабильна.
2023-04-30T18:26+0500
2023-04-30T18:26+0500
2023-04-30T18:45+0500
общество
здоровье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. За первые четыре месяца этого года в Узбекистане заболели корью 37 человек, передает Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Меры по предупреждению тяжелой эпидемиологической ситуации начали предпринимать еще в прошлом году.Так, с 16 ноября по 30 декабря 2022 года в республике проводили массовую вакцинацию против кори и краснухи детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Всего привили 3 303 582 ребенка — 98,4% от запланированного числа.Напомним, по данным ВОЗ, в России и странах ЦА растут случаи заболевания корью. Читайте также:
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как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори корь это как заразиться признаки мигранты миграция узбекистанцы в москве пункты вакцинации бесплатная вакцинация от кори новости здоровье здравоохранение корь в узбекистане опасна ли пандемия
Как обстоит ситуация с корью в Узбекистане
18:26 30.04.2023 (обновлено: 18:45 30.04.2023)
Эпидемиологическая ситуация в республике стабильна. Медики проводят необходимые меры для предупреждения вспышки заболевания.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
За первые четыре месяца этого года в Узбекистане заболели корью 37 человек, передает
Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
"В настоящее время в нашей республике проводят все необходимые профилактические мероприятия против заболевания, эпидемическая ситуация стабильна и находится под полным контролем", — написано в сообщении комитета.
Меры по предупреждению тяжелой эпидемиологической ситуации начали предпринимать еще в прошлом году.
Так, с 16 ноября по 30 декабря 2022 года в республике проводили массовую вакцинацию против кори и краснухи детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Всего привили 3 303 582 ребенка — 98,4% от запланированного числа.
Напомним, по данным ВОЗ, в России и странах ЦА растут случаи заболевания корью.