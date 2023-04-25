Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
Узбекистанцы в России
Узбеки - один из 190 этносов, проживающих на территории Российской Федерации.
https://uz.sputniknews.ru/20230425/rospotrebnadzor-v-pitere-budut-privivat-ot-kori-trudovyx-migrantov--34220340.html
Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов
Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов
Работодатели обеспечат вакцинацию работников - мигрантов.
2023-04-25T10:45+0500
2023-04-25T11:40+0500
узбекистанцы в россии
общество
трудовая миграция
санкт-петербург
роспотребнадзор
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/1e/19481112_0:155:3365:2048_1920x0_80_0_0_c28abd454bc835dc03c66a828688f47f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге работодателей обязали прививать трудовых мигрантов от кори, передает РИА Новости со ссылкой на главного государственного санитарного врача города Наталию Башкетову.Данную меру приняли из-за роста числа заражений корью среди иностранцев в Санкт-Петербурге. За первые четыре месяца этого года в городе выявили 31 случай заболевания, среди которых 13 — у детей. При этом в 2020 — 2022 годах специалисты фиксировали лишь единичные случаи кори.Напомним, случаи заражения корью растут не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Власти города запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов. Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве — читайте в нашем материале. Читайте также:
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/1e/19481112_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_bb901e96bdfb6077ce18cf42236222e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
роспотребнадзор в питере будут прививать от кори трудовых мигрантов в санк петербурге вакцинация мигрантов от кори как привиться прививка от кори рост заражения кори как защититься от кори новости новость здоровье узбекистанцы в россии миграция мигранты в россии
роспотребнадзор в питере будут прививать от кори трудовых мигрантов в санк петербурге вакцинация мигрантов от кори как привиться прививка от кори рост заражения кори как защититься от кори новости новость здоровье узбекистанцы в россии миграция мигранты в россии

Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов

10:45 25.04.2023 (обновлено: 11:40 25.04.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов. Архивное фото
Вакцинация мигрантов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Работодатели будут обязаны обеспечить вакцинацию работников-мигрантов, которые ранее не прививались от кори.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге работодателей обязали прививать трудовых мигрантов от кори, передает РИА Новости со ссылкой на главного государственного санитарного врача города Наталию Башкетову.

"Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга, (предписывается) обеспечить проведение подчищающей иммунизации против кори указанных иностранных граждан, не привитых против кори, не болевших, не имеющих сведений о перенесенном заболевании или прививках, с титром антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования в срок до 31 декабря 2023 года", — написано в постановлении Башкетовой на сайте Роспотребнадзора.

Данную меру приняли из-за роста числа заражений корью среди иностранцев в Санкт-Петербурге. За первые четыре месяца этого года в городе выявили 31 случай заболевания, среди которых 13 — у детей. При этом в 2020 — 2022 годах специалисты фиксировали лишь единичные случаи кори.
Напомним, случаи заражения корью растут не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Власти города запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов. Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве — читайте в нашем материале.
Читайте также:
Зачем в Узбекистане девочек прививают от вируса папилломы
Как распознать новый коронавирус “арктур”
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0