https://uz.sputniknews.ru/20230425/rospotrebnadzor-v-pitere-budut-privivat-ot-kori-trudovyx-migrantov--34220340.html

Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов

Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов

Работодатели обеспечат вакцинацию работников - мигрантов.

2023-04-25T10:45+0500

2023-04-25T10:45+0500

2023-04-25T11:40+0500

узбекистанцы в россии

общество

трудовая миграция

санкт-петербург

роспотребнадзор

здоровье

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге работодателей обязали прививать трудовых мигрантов от кори, передает РИА Новости со ссылкой на главного государственного санитарного врача города Наталию Башкетову.Данную меру приняли из-за роста числа заражений корью среди иностранцев в Санкт-Петербурге. За первые четыре месяца этого года в городе выявили 31 случай заболевания, среди которых 13 — у детей. При этом в 2020 — 2022 годах специалисты фиксировали лишь единичные случаи кори.Напомним, случаи заражения корью растут не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Власти города запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов. Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве — читайте в нашем материале. Читайте также:

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