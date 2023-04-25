https://uz.sputniknews.ru/20230425/rospotrebnadzor-v-pitere-budut-privivat-ot-kori-trudovyx-migrantov--34220340.html
Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов
Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов
Работодатели обеспечат вакцинацию работников - мигрантов.
2023-04-25T10:45+0500
2023-04-25T10:45+0500
2023-04-25T11:40+0500
узбекистанцы в россии
общество
трудовая миграция
санкт-петербург
роспотребнадзор
здоровье
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге работодателей обязали прививать трудовых мигрантов от кори, передает РИА Новости со ссылкой на главного государственного санитарного врача города Наталию Башкетову.Данную меру приняли из-за роста числа заражений корью среди иностранцев в Санкт-Петербурге. За первые четыре месяца этого года в городе выявили 31 случай заболевания, среди которых 13 — у детей. При этом в 2020 — 2022 годах специалисты фиксировали лишь единичные случаи кори.Напомним, случаи заражения корью растут не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Власти города запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов. Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве — читайте в нашем материале. Читайте также:
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роспотребнадзор в питере будут прививать от кори трудовых мигрантов в санк петербурге вакцинация мигрантов от кори как привиться прививка от кори рост заражения кори как защититься от кори новости новость здоровье узбекистанцы в россии миграция мигранты в россии
роспотребнадзор в питере будут прививать от кори трудовых мигрантов в санк петербурге вакцинация мигрантов от кори как привиться прививка от кори рост заражения кори как защититься от кори новости новость здоровье узбекистанцы в россии миграция мигранты в россии
Роспотребнадзор: в Питере будут прививать от кори трудовых мигрантов
10:45 25.04.2023 (обновлено: 11:40 25.04.2023)
Работодатели будут обязаны обеспечить вакцинацию работников-мигрантов, которые ранее не прививались от кори.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
В Санкт-Петербурге работодателей обязали прививать трудовых мигрантов от кори, передает РИА Новости
со ссылкой на главного государственного санитарного врача города Наталию Башкетову.
"Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга, (предписывается) обеспечить проведение подчищающей иммунизации против кори указанных иностранных граждан, не привитых против кори, не болевших, не имеющих сведений о перенесенном заболевании или прививках, с титром антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования в срок до 31 декабря 2023 года", — написано в постановлении Башкетовой на сайте Роспотребнадзора.
Данную меру приняли из-за роста числа заражений корью среди иностранцев в Санкт-Петербурге. За первые четыре месяца этого года в городе выявили 31 случай заболевания, среди которых 13 — у детей. При этом в 2020 — 2022 годах специалисты фиксировали лишь единичные случаи кори.
Напомним, случаи заражения корью растут не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Власти города запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов. Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве — читайте
в нашем материале.