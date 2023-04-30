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Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
На первую ступень пьедестала почёта поднялись Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева.
2023-04-30T16:29+0500
2023-04-30T16:53+0500
узбекистан
фехтование
чемпионат
спорт
медали
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В первый день соревнований определили лучших среди шпажистов, сообщает НОК Узбекистана.Ими стали Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева, поднявшиеся на первую ступень пьедестала почета.Остальные результаты следующие:Сегодня в борьбу за медали вступили шпажисты в командной программе.Чемпионат Узбекистана по фехтованию, проходящий в Ташкенте, продолжается.Читайте также:
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узбекистан чемпионат фехтование шпажисты победители медали файзулло алимов дилназ муртазаева национальный олимпийский комитет спорт
узбекистан чемпионат фехтование шпажисты победители медали файзулло алимов дилназ муртазаева национальный олимпийский комитет спорт

Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию

16:29 30.04.2023 (обновлено: 16:53 30.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНазвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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На первую ступень пьедестала почета поднялись Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В первый день соревнований определили лучших среди шпажистов, сообщает НОК Узбекистана.
Ими стали Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева, поднявшиеся на первую ступень пьедестала почета.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНазвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Остальные результаты следующие:
Мужчины:
1. Файзулло Алимов
2. Мухаммад Юсуф Сидиков
3. Мейирхан Тимуров
3. Искандер Туришев
Женщины:
1. Дилназ Муртазаева
2. Маржона Зубайдуллоева
3. Вероника Рожкова
3. Малика Хакимова
Сегодня в борьбу за медали вступили шпажисты в командной программе.
Чемпионат Узбекистана по фехтованию, проходящий в Ташкенте, продолжается.
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