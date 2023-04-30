https://uz.sputniknews.ru/20230430/myedalist-chyempionat-uzbyekistan-fyextovaniye-34462509.html

Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию

Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию

На первую ступень пьедестала почёта поднялись Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева.

2023-04-30T16:29+0500

2023-04-30T16:29+0500

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узбекистан

фехтование

чемпионат

спорт

медали

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В первый день соревнований определили лучших среди шпажистов, сообщает НОК Узбекистана.Ими стали Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева, поднявшиеся на первую ступень пьедестала почета.Остальные результаты следующие:Сегодня в борьбу за медали вступили шпажисты в командной программе.Чемпионат Узбекистана по фехтованию, проходящий в Ташкенте, продолжается.Читайте также:

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