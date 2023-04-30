Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
16:29 30.04.2023 (обновлено: 16:53 30.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНазвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
На первую ступень пьедестала почета поднялись Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В первый день соревнований определили лучших среди шпажистов, сообщает НОК Узбекистана.
Ими стали Файзулло Алимов и Дилназ Муртазаева, поднявшиеся на первую ступень пьедестала почета.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНазвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
Назвали медалистов чемпионата Узбекистана по фехтованию
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Остальные результаты следующие:
Мужчины:
1. Файзулло Алимов
2. Мухаммад Юсуф Сидиков
3. Мейирхан Тимуров
3. Искандер Туришев
1. Файзулло Алимов
2. Мухаммад Юсуф Сидиков
3. Мейирхан Тимуров
3. Искандер Туришев
Женщины:
1. Дилназ Муртазаева
2. Маржона Зубайдуллоева
3. Вероника Рожкова
3. Малика Хакимова
1. Дилназ Муртазаева
2. Маржона Зубайдуллоева
3. Вероника Рожкова
3. Малика Хакимова
Сегодня в борьбу за медали вступили шпажисты в командной программе.
Чемпионат Узбекистана по фехтованию, проходящий в Ташкенте, продолжается.
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