https://uz.sputniknews.ru/20230430/sharifa-davronova-ustanovila-novyy-rekord-na-cha-34471486.html

Шарифа Давронова установила новый рекорд на ЧА

Шарифа Давронова установила новый рекорд на ЧА

Атлетка заработала очередное "золото" в копилку республики

2023-04-30T15:51+0500

2023-04-30T15:51+0500

2023-04-30T17:02+0500

спорт

узбекистан

шарифа давронова

рекорд

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистанка Шарифа Давронова установила новый рекорд на чемпионате Азии по легкой атлетике U18, передает НОК Узбекистана.Спортсменка заняла первое место в программе тройного прыжка. Ее результат в 13,99 метров стал новым рекордом турнира, а также лучшим показателем в этом сезоне среди спортсменов 18 и 20 лет.Всего в третий день соревнований команда республика завоевала 3 медали, среди которых 2 золота и 1 бронза.Ранее на чемпионате в программе прыжков в длину Давронова заработала серебряную медаль.Читайте также:

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