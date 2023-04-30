https://uz.sputniknews.ru/20230430/sharifa-davronova-ustanovila-novyy-rekord-na-cha-34471486.html
Шарифа Давронова установила новый рекорд на ЧА
Шарифа Давронова установила новый рекорд на ЧА
Атлетка заработала очередное "золото" в копилку республики
2023-04-30T15:51+0500
2023-04-30T15:51+0500
2023-04-30T17:02+0500
спорт
узбекистан
шарифа давронова
рекорд
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистанка Шарифа Давронова установила новый рекорд на чемпионате Азии по легкой атлетике U18, передает НОК Узбекистана.Спортсменка заняла первое место в программе тройного прыжка. Ее результат в 13,99 метров стал новым рекордом турнира, а также лучшим показателем в этом сезоне среди спортсменов 18 и 20 лет.Всего в третий день соревнований команда республика завоевала 3 медали, среди которых 2 золота и 1 бронза.Ранее на чемпионате в программе прыжков в длину Давронова заработала серебряную медаль.Читайте также:
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шарифа давронова установила новый рекорд на ча сколько медалей чемпионат азии в ташкенте итог результат спорт в узбекистане легкая атлетика новости спорта новость
шарифа давронова установила новый рекорд на ча сколько медалей чемпионат азии в ташкенте итог результат спорт в узбекистане легкая атлетика новости спорта новость
Шарифа Давронова установила новый рекорд на ЧА
15:51 30.04.2023 (обновлено: 17:02 30.04.2023)
Атлетка заработала очередное "золото" в копилку республики и установила рекорд.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Узбекистанка Шарифа Давронова установила новый рекорд на чемпионате Азии по легкой атлетике U18, передает
НОК Узбекистана.
Спортсменка заняла первое место в программе тройного прыжка. Ее результат в 13,99 метров стал новым рекордом турнира, а также лучшим показателем в этом сезоне среди спортсменов 18 и 20 лет.
Всего в третий день соревнований команда республика завоевала 3 медали, среди которых 2 золота и 1 бронза.
Ранее на чемпионате в программе прыжков в длину Давронова заработала
серебряную медаль.