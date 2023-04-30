Валентина Матвиенко уверена в победе России в спецоперации
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Спикер Совфеда: нет сомнений, что мы точно победим.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в победе России в спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.
Он разместил видео в своем Telegram-канале.
"В меня вселяет уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я знаю, информированный человек, о тех возможностях, том потенциале, который есть у нашей страны", — рассказала политик.