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Валентина Матвиенко уверена в победе России в спецоперации
Валентина Матвиенко уверена в победе России в спецоперации
Спикер Совфеда: нет сомнений, что мы точно победим.
2023-04-30T16:52+0500
2023-04-30T16:52+0500
россия
москва
валентина матвиенко
федеральное собрание
победа
спецоперация
политика
в мире
украина
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в победе России в спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.Он разместил видео в своем Telegram-канале.Читайте также: Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко
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россия федеральное собрание валентина матвиенко спецоперация украина победа политика в мире
россия федеральное собрание валентина матвиенко спецоперация украина победа политика в мире

Валентина Матвиенко уверена в победе России в спецоперации

16:52 30.04.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
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Спикер Совфеда: нет сомнений, что мы точно победим.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в победе России в спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.
Он разместил видео в своем Telegram-канале.

"В меня вселяет уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я знаю, информированный человек, о тех возможностях, том потенциале, который есть у нашей страны", — рассказала политик.

Читайте также: Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко
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