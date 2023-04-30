Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас

На референдуме проголосовал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. В посте в своем Telegram канале он написал, что пришел на референдум вместе со своей семьей. А его младшая дочь получила уникальный подарок, впервые в жизни участвуя в столь важном событии в истории Узбекистана.