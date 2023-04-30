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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Сегодня в республике проходит всенародный референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции
2023-04-30T07:50+0500
2023-04-30T07:50+0500
2023-04-30T09:44+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
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референдум-2023
референдум в узбекистане
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узбекистан конституция новая редакция референдум избирательный участок голосование
узбекистан конституция новая редакция референдум избирательный участок голосование
Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас 07:50 30.04.2023 (обновлено: 09:44 30.04.2023)
Сегодня в республике проходит всенародный референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции. Что происходит прямо сейчас — в нашей текстовой трансляции.
Всего в республике — 10 758 участков референдума. При дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом действуют 55 участков.
В референдуме принимают участие около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Ожидается, что проголосуют более 20 млн граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Сначала новые Сначала старые
Так проходит голосование на 237 участке референдума в Учтепинском районе Ташкента.
Военнослужащие Минобороны также активно участвуют в референдуме.
На референдуме проголосовал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. В посте в своем Telegram канале он написал, что пришел на референдум вместе со своей семьей. А его младшая дочь получила уникальный подарок, впервые в жизни участвуя в столь важном событии в истории Узбекистана.
Голосование на референдуме проходит в 40 странах — МИД
В Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников.
Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев проголосовал на референдуме
Хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов приехал с членами семьи голосовать на референдуме.
Комил Алламжонов проголосовал на референдуме
На 51-м участке референдума при Посольстве Узбекистана в Индии началось голосование узбекистанцев на референдуме.
Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов проголосовал на участке №144 одним из первых