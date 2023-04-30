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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/ryefyeryendum-obnovlyeniye-konstitutsiya-uzbyekistan-onlayn-34392332.html
Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Сегодня в республике проходит всенародный референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции
2023-04-30T07:50+0500
2023-04-30T09:44+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
конституция
референдум
референдум-2023
референдум в узбекистане
голосование
избирательные участки
общество
закон
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узбекистан конституция новая редакция референдум избирательный участок голосование
узбекистан конституция новая редакция референдум избирательный участок голосование
В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на референдуме по проекту новой конституции - Sputnik Узбекистан

Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас

07:50 30.04.2023 (обновлено: 09:44 30.04.2023)
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Сегодня в республике проходит всенародный референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции. Что происходит прямо сейчас — в нашей текстовой трансляции.
Всего в республике — 10 758 участков референдума. При дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом действуют 55 участков.
В референдуме принимают участие около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Ожидается, что проголосуют более 20 млн граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Оглавление
Сначала новыеСначала старые
10:48 30.04.2023
Так проходит голосование на 237 участке референдума в Учтепинском районе Ташкента.
237- избирательный участок Учтепинский район - Sputnik Узбекистан
© Sputnik/Элина Бекназарова
237- избирательный участок Учтепинский район - Sputnik Узбекистан
© Sputnik/Элина Бекназарова
237- избирательный участок Учтепинский район - Sputnik Узбекистан
© Sputnik/Элина Бекназарова
10:46 30.04.2023
Военнослужащие Минобороны также активно участвуют в референдуме.
Военнослужащие Минобороны также активно участвуют в этом политическом процессе. - Sputnik Узбекистан
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Военнослужащие Минобороны также активно участвуют в этом политическом процессе. - Sputnik Узбекистан
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
10:38 30.04.2023
Фергана сегодня
10:36 30.04.2023
Шерзод Шерматов министр по развитию информационных технологий проголосовал - Sputnik Узбекистан
© https://t.me/shshermatov
На референдуме проголосовал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. В посте в своем Telegram канале он написал, что пришел на референдум вместе со своей семьей. А его младшая дочь получила уникальный подарок, впервые в жизни участвуя в столь важном событии в истории Узбекистана.
10:30 30.04.2023
Низамходжаев Зайниддин Махаматович брифинг - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
ЦИК Узбекистан провела первый брифинг в день референдума
10:08
10:30 30.04.2023
Председатель Управления мусульман республики, муфтий Нуриддин Холикназаров голосует на референдуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
10:23
10:26 30.04.2023
Голосование на референдуме проходит в 40 странах — МИД
10:14 30.04.2023
10:02 30.04.2023
В Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников.
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников - Sputnik Узбекистан
© Sputnik
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников - Sputnik Узбекистан
© Sputnik
10:00 30.04.2023
Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев проголосовал на референдуме
09:59 30.04.2023
09:57 30.04.2023
Хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов приехал с членами семьи голосовать на референдуме.
09:53 30.04.2023
Комил Алламжонов проголосовал на референдуме
09:52 30.04.2023
Посольство Узбекистана в Казахстане. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Где узбекистанцы за рубежом смогут проголосовать за поправки в Конституцию — адреса
19 апреля, 15:46
09:50 30.04.2023
09:50 30.04.2023
На 51-м участке референдума при Посольстве Узбекистана в Индии началось голосование соотечественников - Sputnik Узбекистан
© ИА "Дунё"
На 51-м участке референдума при Посольстве Узбекистана в Индии началось голосование узбекистанцев на референдуме.
09:14 30.04.2023
09:05 30.04.2023
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
17 апреля, 17:18
09:04 30.04.2023
08:42 30.04.2023
Хоким самаркандской области Эркин Турдимов проголосовал - Sputnik Узбекистан
© Национальное информационное агентство Узбекистана
Хоким самаркандской области Эркин Турдимов проголосовал - Sputnik Узбекистан
© Национальное информационное агентство Узбекистана
Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов проголосовал на участке №144 одним из первых
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