https://uz.sputniknews.ru/20230430/syenator-rossiya-vajnost-provyedyeniye-ryefyeryendum-grajdanye-uzbyekistan-34472334.html

Сенатор РФ отметил важность проведения референдума для граждан Узбекистана — видео

Сенатор РФ отметил важность проведения референдума для граждан Узбекистана — видео

Владимир Круглый — наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России

2023-04-30T16:10+0500

2023-04-30T16:10+0500

2023-04-30T16:27+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

конституция

голосование

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России, сенатор Владимир Круглый рассказал о важности проведения референдума для граждан Узбекистана.Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Голосование продлится до 20.00.Читайте также:

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