https://uz.sputniknews.ru/20230430/syenator-rossiya-vajnost-provyedyeniye-ryefyeryendum-grajdanye-uzbyekistan-34472334.html
Сенатор РФ отметил важность проведения референдума для граждан Узбекистана — видео
Сенатор РФ отметил важность проведения референдума для граждан Узбекистана — видео
Владимир Круглый — наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России
2023-04-30T16:10+0500
2023-04-30T16:10+0500
2023-04-30T16:27+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
конституция
голосование
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России, сенатор Владимир Круглый рассказал о важности проведения референдума для граждан Узбекистана.Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Голосование продлится до 20.00.Читайте также:
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узбекистан россия референдум наблюдатели сенатор владимир круглый голосование конституция парламентское собрание союза беларуси и россии
узбекистан россия референдум наблюдатели сенатор владимир круглый голосование конституция парламентское собрание союза беларуси и россии
Сенатор РФ отметил важность проведения референдума для граждан Узбекистана — видео
16:10 30.04.2023 (обновлено: 16:27 30.04.2023)
Сенатор Владимир Круглый — наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России, сенатор Владимир Круглый рассказал о важности проведения референдума для граждан Узбекистана.
Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Голосование продлится до 20.00.