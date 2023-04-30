https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-nalichnost-bank-dostupnost-elyektronnaya-ploschadka-34457776.html

В Узбекистане наличные для банков будут доступны на электронной площадке

В Узбекистане наличные для банков будут доступны на электронной площадке

Центральный банк республики внедряет программный комплекс "Электронная площадка наличных денежных средств".

2023-04-30T13:52+0500

2023-04-30T13:52+0500

2023-04-30T14:39+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

деньги

наличные

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Данную платформу первоначально внедрят в качестве эксперимента в филиалах банка в Ташкенте, а затем во всех регионах республики, сообщили в пресс-службе ЦБ страны.Цель новшества – предоставить коммерческим банкам большую свободу в управлении денежными средствами.Площадка позволит подразделениям коммерческих банков предлагать излишки наличных денег. При этом другие банки, которым нужны наличные, могут привлечь эти денежные средства.Соответствующие изменения и дополнения внесли в две инструкции Центрального банка по денежному обращению.Обращение наличных денег — непрерывное движение наличных денег в виде банкнот и монет при осуществлении расчетов за товары и услуги, а также между населением, хозяйствующими субъектами и банками.Банки регулярно изучают и анализируют состояние наличного денежного обращения, а также обеспечивают своевременное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах. Читайте также:

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узбекистан центральный банк деньги наличные платформа электронная площадка наличных денежных средств