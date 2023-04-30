https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-nalichnost-bank-dostupnost-elyektronnaya-ploschadka-34457776.html
В Узбекистане наличные для банков будут доступны на электронной площадке
В Узбекистане наличные для банков будут доступны на электронной площадке
Центральный банк республики внедряет программный комплекс "Электронная площадка наличных денежных средств".
2023-04-30T13:52+0500
2023-04-30T13:52+0500
2023-04-30T14:39+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
деньги
наличные
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Данную платформу первоначально внедрят в качестве эксперимента в филиалах банка в Ташкенте, а затем во всех регионах республики, сообщили в пресс-службе ЦБ страны.Цель новшества – предоставить коммерческим банкам большую свободу в управлении денежными средствами.Площадка позволит подразделениям коммерческих банков предлагать излишки наличных денег. При этом другие банки, которым нужны наличные, могут привлечь эти денежные средства.Соответствующие изменения и дополнения внесли в две инструкции Центрального банка по денежному обращению.Обращение наличных денег — непрерывное движение наличных денег в виде банкнот и монет при осуществлении расчетов за товары и услуги, а также между населением, хозяйствующими субъектами и банками.Банки регулярно изучают и анализируют состояние наличного денежного обращения, а также обеспечивают своевременное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах. Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан центральный банк деньги наличные платформа электронная площадка наличных денежных средств
узбекистан центральный банк деньги наличные платформа электронная площадка наличных денежных средств
В Узбекистане наличные для банков будут доступны на электронной площадке
13:52 30.04.2023 (обновлено: 14:39 30.04.2023)
Центральный банк республики внедряет программный комплекс "Электронная площадка наличных денежных средств".
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Данную платформу первоначально внедрят в качестве эксперимента в филиалах банка в Ташкенте, а затем во всех регионах республики, сообщили в пресс-службе ЦБ
страны.
Цель новшества – предоставить коммерческим банкам большую свободу в управлении денежными средствами.
Площадка позволит подразделениям коммерческих банков предлагать излишки наличных денег. При этом другие банки, которым нужны наличные, могут привлечь эти денежные средства.
"В свою очередь, банковские подразделения, спрос которых на наличные деньги через платформу не удовлетворен, обеспечиваются наличными Центральным банком", — отмечается в сообщении ЦБ.
Соответствующие изменения и дополнения внесли в две инструкции Центрального банка по денежному обращению.
Обращение наличных денег — непрерывное движение наличных денег в виде банкнот и монет при осуществлении расчетов за товары и услуги, а также между населением, хозяйствующими субъектами и банками.
Банки регулярно изучают и анализируют состояние наличного денежного обращения, а также обеспечивают своевременное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах.