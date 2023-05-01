https://uz.sputniknews.ru/20230501/dzhaparov-mirziyeyev-referendum-34511643.html
Президент Кыргызстана поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума
Президент Кыргызстана поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума
Садыр Жапаров отметил динамичное развитие узбекско-кыргызских отношений и реализацию совместных проектов.
2023-05-01T15:32+0500
2023-05-01T15:32+0500
2023-05-01T15:55+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением референдума по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан".В телефонном разговоре два президента обсудили динамичное развитие узбекско-кыргызских отношений, сообщает пресс-служба узбекского лидера."Важными событиями в сближении двух братских народов стали открытие обновленного академического театра имени Бабура в городе Оше и проведение студенческой спартакиады в городе Коканде", — говорится в сообщении.Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия и подготовки к крупным международным мероприятиям этого года.С успешным проведением референдума Шавката Мирзиёева также поздравил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Читайте также: Референдум прошел открыто и прозрачно — ШОС
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узбекистан кыргызстан президент шавкат мирзиёев садыр жапаров референдум телефонный разговор
узбекистан кыргызстан президент шавкат мирзиёев садыр жапаров референдум телефонный разговор
Президент Кыргызстана поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума
15:32 01.05.2023 (обновлено: 15:55 01.05.2023)
Садыр Жапаров отметил динамичное развитие узбекско-кыргызских отношений и реализацию совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением референдума по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан".
В телефонном разговоре два президента обсудили динамичное развитие узбекско-кыргызских отношений, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
"Важными событиями в сближении двух братских народов стали открытие обновленного академического театра имени Бабура в городе Оше и проведение студенческой спартакиады в городе Коканде", — говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия и подготовки к крупным международным мероприятиям этого года.
С успешным проведением референдума Шавката Мирзиёева также поздравил
глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.