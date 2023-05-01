https://uz.sputniknews.ru/20230501/dzhaparov-mirziyeyev-referendum-34511643.html

Президент Кыргызстана поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума

Президент Кыргызстана поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума

Садыр Жапаров отметил динамичное развитие узбекско-кыргызских отношений и реализацию совместных проектов.

2023-05-01T15:32+0500

2023-05-01T15:32+0500

2023-05-01T15:55+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением референдума по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан".В телефонном разговоре два президента обсудили динамичное развитие узбекско-кыргызских отношений, сообщает пресс-служба узбекского лидера."Важными событиями в сближении двух братских народов стали открытие обновленного академического театра имени Бабура в городе Оше и проведение студенческой спартакиады в городе Коканде", — говорится в сообщении.Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия и подготовки к крупным международным мероприятиям этого года.С успешным проведением референдума Шавката Мирзиёева также поздравил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Читайте также: Референдум прошел открыто и прозрачно — ШОС

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