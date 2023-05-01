https://uz.sputniknews.ru/20230501/tokaev-mirziyoev-razgovor-34507266.html

Токаев поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума

Токаев поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума

В ходе телефонного разговора президенты обсудили реализацию договоренностей и ход продвижения крупных проектов.

2023-05-01T13:46+0500

2023-05-01T13:46+0500

2023-05-01T13:46+0500

узбекистан

казахстан

политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.В начале беседы Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев в свою очередь поздравил народ Казахстана с государственным праздником – Днем единства.Президенты также обсудили вопросы реализации договоренностей и выполнения программ кооперации в приоритетных отраслях."В этой связи правительствам поручено принять меры по ускорению совместных проектов в ходе предстоящего заседания Межправительственной комиссии, которое состоится на этой неделе в городе Ташкенте", - сообщает пресс-служба.Стороны обсудили график предстоящих мероприятий.Читайте также: Заключенные в Ираке узбекистанки обратились к Мирзиёеву

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