https://uz.sputniknews.ru/20230501/referendum-brifing-shos-itogi-34507623.html

Референдум прошел открыто и прозрачно — ШОС

Референдум прошел открыто и прозрачно — ШОС

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества посетили 90 участков в Ташкентской области и столице.

2023-05-01T14:03+0500

2023-05-01T14:03+0500

2023-05-01T14:03+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

шос

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Референдум по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" прошел открыто и прозрачно. Такую оценку озвучил в ходе брифинга глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и генеральный секретарь объединения Чжан Мин, сообщает корреспондент Sputnik.Наблюдатели от ШОС посетили 90 участков в Ташкент и Ташкентской области.Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ, генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев также дал высокую оценку организации и проведению референдума.Референдум по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" прошел 30 апреля.Согласно статье 36 закона о референдуме, после завершения голосования перед вскрытием урн в присутствии членов участковой комиссии все неиспользованные бюллетени для голосования подсчитали и погасили.Подсчет голосов провели члены участковой комиссии.Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет".Бюллетени были напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.Читайте также: ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции

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