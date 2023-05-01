https://uz.sputniknews.ru/20230501/zamxokima-tashkyent-vstryecha-ministr-ekonomrazvitiye-ryazan-34522068.html

Замхокима Ташкента встретился с министром экономразвития Рязанской области

Замхокима Ташкента встретился с министром экономразвития Рязанской области

Стороны обсудили перспективные направления для совместных проектов. В их числе энергетика, строительство, цифровизация.

2023-05-01T20:30+0500

2023-05-01T20:30+0500

2023-05-01T20:30+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча замхокима — начальника управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Стороны обсудили расширение экономических отношений в энергетике, строительстве, цифровизации, градостроительстве, утилизации бытовых отходов.При этом отметили активное сотрудничество в текстильной и сельскохозяйственной сферах.Ранее депутат Федерального собрания Госдумы России Леонид Калашников посетил Бухару и встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.Рассмотрели вопросы развития регионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы укрепления партнерства в сфере культуры и туризма.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также:

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