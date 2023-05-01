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Замхокима Ташкента встретился с министром экономразвития Рязанской области
Замхокима Ташкента встретился с министром экономразвития Рязанской области
Стороны обсудили перспективные направления для совместных проектов. В их числе энергетика, строительство, цифровизация.
2023-05-01T20:30+0500
2023-05-01T20:30+0500
2023-05-01T20:30+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча замхокима — начальника управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Стороны обсудили расширение экономических отношений в энергетике, строительстве, цифровизации, градостроительстве, утилизации бытовых отходов.При этом отметили активное сотрудничество в текстильной и сельскохозяйственной сферах.Ранее депутат Федерального собрания Госдумы России Леонид Калашников посетил Бухару и встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.Рассмотрели вопросы развития регионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы укрепления партнерства в сфере культуры и туризма.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также:
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узбекистан россия ташкент рязань сотрудничество проекты экономика шароф рахманов хокимият замхокима министр экономического развития рязанская область андрей ворфоломеев энергетика строительство цифровизация градостроительство утилизация бытовые отходы
узбекистан россия ташкент рязань сотрудничество проекты экономика шароф рахманов хокимият замхокима министр экономического развития рязанская область андрей ворфоломеев энергетика строительство цифровизация градостроительство утилизация бытовые отходы
Замхокима Ташкента встретился с министром экономразвития Рязанской области
Стороны обсудили перспективные направления для совместных проектов. В их числе энергетика, строительство, цифровизация.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
В хокимияте Ташкента прошла встреча замхокима — начальника управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
.
Стороны обсудили расширение экономических отношений в энергетике, строительстве, цифровизации, градостроительстве, утилизации бытовых отходов.
При этом отметили активное сотрудничество в текстильной и сельскохозяйственной сферах.
Ранее депутат Федерального собрания Госдумы России Леонид Калашников посетил Бухару и встретился
с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.
Рассмотрели вопросы развития регионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы укрепления партнерства в сфере культуры и туризма.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.