https://uz.sputniknews.ru/20230502/chastnyy-sud-zakon-kontrol-uzbekistan--34530875.html

Принцип "единого окна" внедрили в судебную систему Узбекистана— подробности

Принцип "единого окна" внедрили в судебную систему Узбекистана— подробности

При ошибке в подачи заявления, его передадут в уполномоченный суд.

2023-05-02T11:28+0500

2023-05-02T11:28+0500

2023-05-02T11:28+0500

общество

узбекистан

закон

судопроизводство

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане законом от 26 апреля 2023 года предусматриваются дополнительные меры по обеспечению эффективной защиты прав граждан и субъектов предпринимательства в отношениях с государственными органами.В настоящее время в административном судопроизводстве заявитель находится в неравном положении по отношению к ответчику — административному органу и его должностному лицу, наделенному властными полномочиями.Также не предусмотрен эффективный механизм контроля над добровольным исполнением госорганами судебного акта, вынесенного по спорам, вытекающим из публично-правовых отношений.Теперь процессуальные правила предусматривают частное определение суда кассационной инстанции в уголовном процессе, а также основания для оставления кассационной жалобы (протеста) без рассмотрения и прекращения производства гражданского дела.При предъявлении иска в суд по гражданским делам с нарушением правил подведомственности (т.е. подали заявление в другой суд) исковое заявление передается на рассмотрение в экономический или административный суд. При этом судья суда, принявшего переданный из другого суда иск, при наличии недостатков, в течение 10 дней извещает истца о необходимости их устранения.Кроме того, не допускается объединение нескольких связанных между собой требований, из которых одни относят к суду по гражданским делам, а другие – административному суду.Также по новому закону жалоба на любые решения или действия государственного исполнителя подается не в экономическийЧитайте также:

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