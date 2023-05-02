https://uz.sputniknews.ru/20230502/tashkent-gaz-otklyuchenie--34534990.html
Жители двух районов столицы временно остались без газа
Жители двух районов столицы временно остались без газа
Газа не будет до вечера в Яшнабадском и Янгихаётском районах.
2023-05-02T12:51+0500
2023-05-02T12:51+0500
2023-05-02T13:13+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Яшнабадском и Янгихаетском районах столицы временно отключили газ, передает хокимият Ташкента.Газа не будет сегодня с 11.00 до 18.00. Причиной отключения стали ремонтные работы на газопроводах, после их завершения подачу газа восстановят.Ранее компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что в городе проведут гидравлические испытания тепловых сетей.Читайте также:
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жители двух районов ташкента временно остались без газа в яшнабадском и янгихаётском районах столицы временно отключили газ причина почему отключили газ когда включат новости ташкента новость ташкент
жители двух районов ташкента временно остались без газа в яшнабадском и янгихаётском районах столицы временно отключили газ причина почему отключили газ когда включат новости ташкента новость ташкент
Жители двух районов столицы временно остались без газа
12:51 02.05.2023 (обновлено: 13:13 02.05.2023)
Газа не будет до вечера сегодняшнего дня в Яшнабадском и Янгихаетском районах. Причина — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
В Яшнабадском и Янгихаетском районах столицы временно отключили газ, передает
хокимият Ташкента.
Газа не будет сегодня с 11.00 до 18.00. Причиной отключения стали ремонтные работы на газопроводах, после их завершения подачу газа восстановят.
Ранее компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что в городе проведут гидравлические испытания тепловых сетей.