https://uz.sputniknews.ru/20230502/tashkent-gaz-otklyuchenie--34534990.html

Жители двух районов столицы временно остались без газа

Жители двух районов столицы временно остались без газа

Газа не будет до вечера в Яшнабадском и Янгихаётском районах.

2023-05-02T12:51+0500

2023-05-02T12:51+0500

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общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Яшнабадском и Янгихаетском районах столицы временно отключили газ, передает хокимият Ташкента.Газа не будет сегодня с 11.00 до 18.00. Причиной отключения стали ремонтные работы на газопроводах, после их завершения подачу газа восстановят.Ранее компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что в городе проведут гидравлические испытания тепловых сетей.Читайте также:

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