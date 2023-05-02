https://uz.sputniknews.ru/20230502/v-tashkente-ispytayut-na-prochnost-teplovye-seti--34530210.html
В Ташкенте испытают на прочность тепловые сети
В Ташкенте испытают на прочность тепловые сети
Проверка будет длиться три месяца.
2023-05-02T11:00+0500
2023-05-02T11:00+0500
2023-05-02T11:32+0500
общество
ташкент
теплоснабжение
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. С 1 мая по 4 августа в столице будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, передает компания Veolia Energy Tashkent.Сети будут проверять на механическую прочность и плотность при высоком давлении. Испытания нужны, чтобы эффективно подготовиться к отопительному сезону. Горячее водоснабжение отключать не планируют.При обнаружении каких-либо проблем населению рекомендуют обращаться по телефону (78) 129-01-85.Читайте также:
ташкент
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в ташкенте испытают на прочность тепловые сети veolia energy tashkent в ташкенте отключат тепло горячую воду на сколько зачем новости ташкента ташкент новость
в ташкенте испытают на прочность тепловые сети veolia energy tashkent в ташкенте отключат тепло горячую воду на сколько зачем новости ташкента ташкент новость
В Ташкенте испытают на прочность тепловые сети
11:00 02.05.2023 (обновлено: 11:32 02.05.2023)
Проверка будет длиться три месяца. На этот период горячую воду отключать не планируют.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
С 1 мая по 4 августа в столице будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, передает
компания Veolia Energy Tashkent.
Сети будут проверять на механическую прочность и плотность при высоком давлении. Испытания нужны, чтобы эффективно подготовиться к отопительному сезону. Горячее водоснабжение отключать не планируют.
"В ходе испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Просим водителей, пешеходов и людей, находящихся в административных и жилых зданиях, быть внимательными и соблюдать осторожность", — предупреждает компания.
При обнаружении каких-либо проблем населению рекомендуют обращаться по телефону (78) 129-01-85.