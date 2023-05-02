https://uz.sputniknews.ru/20230502/v-tashkente-ispytayut-na-prochnost-teplovye-seti--34530210.html

В Ташкенте испытают на прочность тепловые сети

В Ташкенте испытают на прочность тепловые сети

Проверка будет длиться три месяца.

2023-05-02T11:00+0500

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общество

ташкент

теплоснабжение

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. С 1 мая по 4 августа в столице будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, передает компания Veolia Energy Tashkent.Сети будут проверять на механическую прочность и плотность при высоком давлении. Испытания нужны, чтобы эффективно подготовиться к отопительному сезону. Горячее водоснабжение отключать не планируют.При обнаружении каких-либо проблем населению рекомендуют обращаться по телефону (78) 129-01-85.Читайте также:

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