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Иностранные студенты в России могут выиграть грант в 1 млн рублей
Иностранные студенты в России могут выиграть грант в 1 млн рублей
Впервые в конкурсе "Студенческий стартап" могут напрямую принимать участие иностранцы, обучающиеся в российских вузах.
2023-05-03T19:00+0500
2023-05-03T19:00+0500
2023-05-03T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Иностранцы, обучающиеся в вузах России, могут принять участие в конкурсе "Студенческий стартап", победители которого получат грант в 1 млн рублей.Стартовал прием заявок на четвертую очередь конкурса, в которой впервые могут участвовать и иностранцы, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.Конкурс проводит Фонд содействия инновациям совместно с Министерством образования в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, интерес к конкурсу с каждым годом растет: в третью очередь конкурса от студентов поступило более 4 тыс. заявок.Конкурс проходит по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.Подать заявку на участие в конкурсе студенты могут до 5 июня, до 23.30 по московскому времени. Более подробно о программе можно узнать на странице конкурса.Читайте также: Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе
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россия образование вузы студенты иностранцы конкурс студенческий стартап грант 1 млн рублей обучающиеся в российских вузах впервые генеральный директор фонда содействия инновациям сергей поляков дмитрия чернышенко
россия образование вузы студенты иностранцы конкурс студенческий стартап грант 1 млн рублей обучающиеся в российских вузах впервые генеральный директор фонда содействия инновациям сергей поляков дмитрия чернышенко
Иностранные студенты в России могут выиграть грант в 1 млн рублей
19:00 03.05.2023 (обновлено: 19:02 03.05.2023)
Впервые в конкурсе "Студенческий стартап" могут напрямую принимать участие иностранцы, обучающиеся в российских вузах.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Иностранцы, обучающиеся в вузах России, могут принять участие в конкурсе "Студенческий стартап", победители которого получат грант в 1 млн рублей.
Стартовал прием заявок на четвертую очередь конкурса, в которой впервые могут участвовать и иностранцы, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
"Среди участников команд, победивших в предыдущих волнах конкурса, нередко присутствовали иностранные студенты, многие из которых выражали заинтересованность в том, чтобы самостоятельно подавать заявку на участие в конкурсе. Мы решили поддержать эту инициативу, в связи с чем отныне принимаем заявки не только от российских студентов, но и от иностранных заявителей, обучающихся в отечественных вузах", — рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
Конкурс проводит Фонд содействия инновациям совместно с Министерством образования в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, интерес к конкурсу с каждым годом растет: в третью очередь конкурса от студентов поступило более 4 тыс. заявок.
"Всего в 2023 году гранты в размере 1 млн рублей на реализацию стартапа получат 1,5 тысячи студентов, это на 500 больше, чем в 2022 году. Важным нововведением этой очереди конкурса станет участие иностранных студентов, которые учатся в российских вузах", - подчеркнул он.
Конкурс проходит по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.
"При рассмотрении заявок особое внимание будет уделено стартапам, чьи тематики ориентированы на критически важные для страны отрасли, которые обозначил Президент России Владимир Путин. Среди них медицина, приборостроение, а также технологии, направленные на импортозамещение", — отметил Дмитрий Чернышенко.
Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.
Подать заявку на участие в конкурсе студенты могут до 5 июня, до 23.30 по московскому времени. Более подробно о программе можно узнать на странице конкурса
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