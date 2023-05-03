https://uz.sputniknews.ru/20230503/inostrannye-studenty-v-rossii-mogut-vyigrat-grant-v-1-mln-rubley-34596908.html

Иностранные студенты в России могут выиграть грант в 1 млн рублей

Иностранные студенты в России могут выиграть грант в 1 млн рублей

Впервые в конкурсе "Студенческий стартап" могут напрямую принимать участие иностранцы, обучающиеся в российских вузах.

2023-05-03T19:00+0500

2023-05-03T19:00+0500

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образование

конкурс

грант

студенты

вузы

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Иностранцы, обучающиеся в вузах России, могут принять участие в конкурсе "Студенческий стартап", победители которого получат грант в 1 млн рублей.Стартовал прием заявок на четвертую очередь конкурса, в которой впервые могут участвовать и иностранцы, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.Конкурс проводит Фонд содействия инновациям совместно с Министерством образования в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, интерес к конкурсу с каждым годом растет: в третью очередь конкурса от студентов поступило более 4 тыс. заявок.Конкурс проходит по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.Подать заявку на участие в конкурсе студенты могут до 5 июня, до 23.30 по московскому времени. Более подробно о программе можно узнать на странице конкурса.Читайте также: Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе

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