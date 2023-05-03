https://uz.sputniknews.ru/20230503/uchaschiyesya-uzbekistan-mendeleyevskaya-olimpiada-ximiya-34569463.html
Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе
Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе
Сегодня участникам предстоит выполнить 15 заданий по пяти разделам химии.
2023-05-03T09:52+0500
2023-05-03T09:52+0500
2023-05-03T10:13+0500
узбекистан
менделеевская олимпиада
химия
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сегодня учащиеся Узбекистана примут участие во втором этапе 57-й Международной Менделеевской олимпиады, проходящей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования страны.Им предстоит решить 15 задач по пяти разделам химии.Олимпиада состоит из 3-х этапов, каждый из которых максимально оценивают в 230 баллов.Узбекистан на олимпиаде представляют 6 человек — школьники и учащиеся лицеев.В ней традиционно участвуют сборные России, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.В Узбекистане соревнования проходили 3 раза. На сегодняшний день у узбекистанцев 85 медалей — 8 золотых, 24 серебряных, 53 бронзовых.Напомним, 57-я Международная Менделеевская олимпиада по химии в Астане продлится до 6 мая.Читайте также:
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узбекистан учащиеся менделеевская олимпиада химия астана казахстан задачи задания этап
узбекистан учащиеся менделеевская олимпиада химия астана казахстан задачи задания этап
Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе
09:52 03.05.2023 (обновлено: 10:13 03.05.2023)
Сегодня участникам предстоит выполнить 15 заданий по пяти разделам химии.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Сегодня учащиеся Узбекистана примут участие во втором этапе 57-й Международной Менделеевской олимпиады, проходящей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования
страны.
Им предстоит решить 15 задач по пяти разделам химии.
Олимпиада состоит из 3-х этапов, каждый из которых максимально оценивают в 230 баллов.
Узбекистан на олимпиаде представляют 6 человек — школьники и учащиеся лицеев.
В ней традиционно участвуют сборные России, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.
В Узбекистане соревнования проходили 3 раза. На сегодняшний день у узбекистанцев 85 медалей — 8 золотых, 24 серебряных, 53 бронзовых.
Напомним, 57-я Международная Менделеевская олимпиада по химии в Астане продлится до 6 мая.