https://uz.sputniknews.ru/20230503/uchaschiyesya-uzbekistan-mendeleyevskaya-olimpiada-ximiya-34569463.html

Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе

Менделеевская олимпиада: учащиеся Узбекистана на втором этапе

Сегодня участникам предстоит выполнить 15 заданий по пяти разделам химии.

2023-05-03T09:52+0500

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узбекистан

менделеевская олимпиада

химия

астана

казахстан

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сегодня учащиеся Узбекистана примут участие во втором этапе 57-й Международной Менделеевской олимпиады, проходящей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования страны.Им предстоит решить 15 задач по пяти разделам химии.Олимпиада состоит из 3-х этапов, каждый из которых максимально оценивают в 230 баллов.Узбекистан на олимпиаде представляют 6 человек — школьники и учащиеся лицеев.В ней традиционно участвуют сборные России, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.В Узбекистане соревнования проходили 3 раза. На сегодняшний день у узбекистанцев 85 медалей — 8 золотых, 24 серебряных, 53 бронзовых.Напомним, 57-я Международная Менделеевская олимпиада по химии в Астане продлится до 6 мая.Читайте также:

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