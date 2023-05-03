https://uz.sputniknews.ru/20230503/lider-turtsiya-pozdravleniye-shavkat-mirziyoyev-konstitutsiya-referendum-34565603.html

Лидер Турции поздравил Шавката Мирзиёева с проведением референдума

Лидер Турции поздравил Шавката Мирзиёева с проведением референдума

В ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Турции также обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства.

2023-05-03T08:26+0500

2023-05-03T08:26+0500

2023-05-03T08:29+0500

узбекистан

турция

президент

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

сотрудничество

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и продвижения приоритетных проектов практического взаимодействия.В ходе беседы отметили важность скорейшей реализации приоритетных инвестиционных проектов в республике с участием ведущих компаний Турции.Обсудили также вопросы подготовки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества.В завершение разговора глава Узбекистана пожелал лидеру Турции успехов на предстоящих президентских выборах в середине мая этого года.Читайте также:

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