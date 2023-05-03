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https://uz.sputniknews.ru/20230503/lider-turtsiya-pozdravleniye-shavkat-mirziyoyev-konstitutsiya-referendum-34565603.html
Лидер Турции поздравил Шавката Мирзиёева с проведением референдума
Лидер Турции поздравил Шавката Мирзиёева с проведением референдума
В ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Турции также обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства.
2023-05-03T08:26+0500
2023-05-03T08:29+0500
узбекистан
турция
президент
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
сотрудничество
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и продвижения приоритетных проектов практического взаимодействия.В ходе беседы отметили важность скорейшей реализации приоритетных инвестиционных проектов в республике с участием ведущих компаний Турции.Обсудили также вопросы подготовки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества.В завершение разговора глава Узбекистана пожелал лидеру Турции успехов на предстоящих президентских выборах в середине мая этого года.Читайте также:
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узбекистан турция президент шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган сотрудничество поздравление референдум конституция стратегическое партнерство
узбекистан турция президент шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган сотрудничество поздравление референдум конституция стратегическое партнерство

Лидер Турции поздравил Шавката Мирзиёева с проведением референдума

08:26 03.05.2023 (обновлено: 08:29 03.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Турции также обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума, сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и продвижения приоритетных проектов практического взаимодействия.
В ходе беседы отметили важность скорейшей реализации приоритетных инвестиционных проектов в республике с участием ведущих компаний Турции.
Обсудили также вопросы подготовки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества.
В завершение разговора глава Узбекистана пожелал лидеру Турции успехов на предстоящих президентских выборах в середине мая этого года.
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