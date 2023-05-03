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https://uz.sputniknews.ru/20230503/pedagog-uzbekistan-plan-predostavleniye-otpusk-56-den-34576448.html
Педагогам в Узбекистане могут продлить отпуск до 56 дней
Педагогам в Узбекистане могут продлить отпуск до 56 дней
В настоящее время в республике учителя отдыхают от 15 до 48 рабочих дней.
2023-05-03T12:10+0500
2023-05-03T13:12+0500
узбекистан
законопроект
педагог
законодательная палата олий мажлиса
вакцинация
отпуск
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закон "О статусе педагогического работника", сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Документ, в частности, предусматривает предоставление продленного ежегодно оплачиваемого отпуска длительностью 56 рабочих дней. В настоящее время в соответствии с Трудовым кодексом педагоги отдыхают от 15 до 48 рабочих дней.Законопроект также вводит запрет на привлечение педагога к работе, собраниям и другим мероприятиям, не связанным с его должностными обязанностями и профессиональной деятельностью, прикрепление педагога в течение одного учебного года к лицу, только начинающему профессиональную деятельность.В ходе обсуждений депутаты внесли ряд предложений по доработке законопроекта и приняли его в первом чтении.Читайте также:
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узбекистан законопроект отпуск отдых 56 дней учителя законодательная палата депутат трудовой кодекс
узбекистан законопроект отпуск отдых 56 дней учителя законодательная палата депутат трудовой кодекс

Педагогам в Узбекистане могут продлить отпуск до 56 дней

12:10 03.05.2023 (обновлено: 13:12 03.05.2023)
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В настоящее время в республике учителя отдыхают от 15 до 48 рабочих дней.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закон "О статусе педагогического работника", сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ, в частности, предусматривает предоставление продленного ежегодно оплачиваемого отпуска длительностью 56 рабочих дней. В настоящее время в соответствии с Трудовым кодексом педагоги отдыхают от 15 до 48 рабочих дней.
Законопроект также вводит запрет на привлечение педагога к работе, собраниям и другим мероприятиям, не связанным с его должностными обязанностями и профессиональной деятельностью, прикрепление педагога в течение одного учебного года к лицу, только начинающему профессиональную деятельность.
"Наряду с этим, определено, что педагоги, работающие в государственных образовательных организациях, бесплатно проходят обязательные медицинские осмотры в государственных учреждениях здравоохранения, в период их профессиональной деятельности на бесплатной основе обеспечиваются государством профилактической вакцинацией от инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.
В ходе обсуждений депутаты внесли ряд предложений по доработке законопроекта и приняли его в первом чтении.
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