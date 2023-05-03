https://uz.sputniknews.ru/20230503/rossiya-mid-rf-sayt-mariya-zaxarova-uzbekistan-referendum-konstitutsiya-kommentariy-34570396.html
Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане
Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане
Официальный представитель МИД РФ: Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны.
2023-05-03T10:25+0500
2023-05-03T10:25+0500
2023-05-03T11:29+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
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мария захарова
сайт
узбекистан
референдум
конституция
комментарий
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В связи с проведением конституционного референдума в Узбекистане на сайте внешнеполитического ведомства России опубликовали комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В нем указано, что 30 апреля в РУз состоялся референдум по принятию Конституционного закона “О Конституции Республики Узбекистан”.По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, отметила Захарова.Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами.Итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента Шавката Мирзиёева и свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ, указала дипломат.Также она подтвердила принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.Читайте также: Захарова восхищена Самаркандом — фото
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россия мид рф мария захарова сайт узбекистан референдум конституция комментарий
Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане
10:25 03.05.2023 (обновлено: 11:29 03.05.2023)
Официальный представитель МИД РФ: Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. В связи с проведением конституционного референдума в Узбекистане на сайте внешнеполитического ведомства России опубликовали комментарий
официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В нем указано, что 30 апреля в РУз состоялся референдум по принятию Конституционного закона “О Конституции Республики Узбекистан”.
По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, отметила Захарова.
Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами.
Итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента Шавката Мирзиёева и свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ, указала дипломат.
“Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане, как важный этап политического развития страны”, — написала Захарова.
Также она подтвердила принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.