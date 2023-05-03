https://uz.sputniknews.ru/20230503/rossiya-mid-rf-sayt-mariya-zaxarova-uzbekistan-referendum-konstitutsiya-kommentariy-34570396.html

Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане

Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане

Официальный представитель МИД РФ: Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны.

2023-05-03T10:25+0500

2023-05-03T10:25+0500

2023-05-03T11:29+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

россия

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В связи с проведением конституционного референдума в Узбекистане на сайте внешнеполитического ведомства России опубликовали комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В нем указано, что 30 апреля в РУз состоялся референдум по принятию Конституционного закона “О Конституции Республики Узбекистан”.По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, отметила Захарова.Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами.Итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента Шавката Мирзиёева и свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ, указала дипломат.Также она подтвердила принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.Читайте также: Захарова восхищена Самаркандом — фото

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