Захарова восхищена Самаркандом — фото
18:07 14.04.2023 (обновлено: 18:14 14.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ/
Российский дипломат поделилась своим мнением о городе и его архитектуре.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Самарканд — это неповторимый шедевр, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсети.
По словам дипломата, она восхищена потрясающей древней архитектурой узбекского города.
"Самарканд — уникальный город-музей, который получил феноменальное современное обрамление. У меня был всего лишь час утром на то, чтобы увидеть центральные архитектурные шедевры и, разглядывая улицы, из окна автомобиля, понять — это неповторимый шедевр!" — поделилась она.
Напомним, Захарова представляла российскую делегацию в Самарканде на СМИД СНГ, шестой встрече министров иностранных дел России и ЦА, министерской конференции стран-соседей Афганистана.
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