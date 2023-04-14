Захарова восхищена Самаркандом — фото

"Самарканд — уникальный город-музей, который получил феноменальное современное обрамление. У меня был всего лишь час утром на то, чтобы увидеть центральные архитектурные шедевры и, разглядывая улицы, из окна автомобиля, понять — это неповторимый шедевр!" — поделилась она.