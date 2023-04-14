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Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/zaxarova-vosxischena-samarkandom--foto--33949477.html
Захарова восхищена Самаркандом — фото
Захарова восхищена Самаркандом — фото
Дипломат поделилась своим мнением о городе и его архитектуре.
2023-04-14T18:07+0500
2023-04-14T18:14+0500
самарканд — 2023
фото
самарканд
узбекистан
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Самарканд — это неповторимый шедевр, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсети.По словам дипломата, она восхищена потрясающей древней архитектурой узбекского города.Напомним, Захарова представляла российскую делегацию в Самарканде на СМИД СНГ, шестой встрече министров иностранных дел России и ЦА, министерской конференции стран-соседей Афганистана.Читайте также:
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фото захарова восхищена самаркандом официальный представитель мид россии самаркнад смид в самарканде итоги политика мария захарова соцсети фото
фото захарова восхищена самаркандом официальный представитель мид россии самаркнад смид в самарканде итоги политика мария захарова соцсети фото

Захарова восхищена Самаркандом — фото

18:07 14.04.2023 (обновлено: 18:14 14.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Российский дипломат поделилась своим мнением о городе и его архитектуре.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Самарканд — это неповторимый шедевр, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсети.
По словам дипломата, она восхищена потрясающей древней архитектурой узбекского города.

"Самарканд — уникальный город-музей, который получил феноменальное современное обрамление. У меня был всего лишь час утром на то, чтобы увидеть центральные архитектурные шедевры и, разглядывая улицы, из окна автомобиля, понять — это неповторимый шедевр!" — поделилась она.

© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
© Мария ЗахароваСамарканд. Архитектурные детали.
Самарканд. Архитектурные детали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Самарканд. Архитектурные детали.
© Мария Захарова
Напомним, Захарова представляла российскую делегацию в Самарканде на СМИД СНГ, шестой встрече министров иностранных дел России и ЦА, министерской конференции стран-соседей Афганистана.
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