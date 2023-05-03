https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-nakazaniye-razrabotchik-proyekt-derevya-34582283.html
В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья
В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья
Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности".
2023-05-03T15:29+0500
2023-05-03T15:29+0500
2023-05-03T16:15+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
закон
деревья
штраф
административное правонарушение
экология
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.Административная ответственность за порчу деревьев прописана в 4-х статьях Кодекса, в которых за одно и то же нарушение в каждой статье были установлены различные штрафы. Теперь штрафы уравняли — одинаковая ответственность за каждый вид административного правонарушения. Читайте также:
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узбекистан деревья сенат пленарное заседание закон штраф незаконная вырубка выкорчевка повреждение уничтожение пересадка деревьев кустарник растения саженцы
узбекистан деревья сенат пленарное заседание закон штраф незаконная вырубка выкорчевка повреждение уничтожение пересадка деревьев кустарник растения саженцы
В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья
15:29 03.05.2023 (обновлено: 16:15 03.05.2023)
Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности".
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.
Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
.
Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.
"За повторное совершение указанных правонарушений в течение года после применения административного взыскания устанавливаются меры административного ареста на срок до пятнадцати суток", — говорится в сообщении.
Административная ответственность за порчу деревьев прописана в 4-х статьях Кодекса, в которых за одно и то же нарушение в каждой статье были установлены различные штрафы. Теперь штрафы уравняли — одинаковая ответственность за каждый вид административного правонарушения.