https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-nakazaniye-razrabotchik-proyekt-derevya-34582283.html

В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья

В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья

Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности".

2023-05-03T15:29+0500

2023-05-03T15:29+0500

2023-05-03T16:15+0500

узбекистан

сенат республики узбекистан

закон

деревья

штраф

административное правонарушение

экология

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.Административная ответственность за порчу деревьев прописана в 4-х статьях Кодекса, в которых за одно и то же нарушение в каждой статье были установлены различные штрафы. Теперь штрафы уравняли — одинаковая ответственность за каждый вид административного правонарушения. Читайте также:

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