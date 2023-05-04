https://uz.sputniknews.ru/20230504/34632985.html
Помним и гордимся: как украсили Санкт-Петербург и Москву ко Дню Победы — фото
Помним и гордимся: как украсили Санкт-Петербург и Москву ко Дню Победы — фото
Многие страны готовятся отмечать 9 мая - годовщину разгрома фашистской Германии. Как украсили к Дню Победы две российские столицы - Москву и Санкт-Петербург, смотрите в нашей фотоподборке.
2023-05-04T22:00+0500
2023-05-04T22:00+0500
2023-05-04T22:00+0500
фото
москва
санкт-петербург
россия
день победы
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россия москва санкт-петербург украшение день победы
россия москва санкт-петербург украшение день победы
Помним и гордимся: как украсили Санкт-Петербург и Москву ко Дню Победы — фото
Многие страны готовятся отмечать 9 мая - годовщину разгрома фашистской Германии. Как украсили к Дню Победы две российские столицы - Москву и Санкт-Петербург, смотрите в нашей фотоподборке.
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
На Манежной площади в Москве устанавливают украшения в преддверии празднования 78-й годовщины Победы над фашистской Германией.
На Манежной площади в Москве устанавливают украшения в преддверии празднования 78-й годовщины Победы над фашистской Германией.
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
Инсталляция в честь Дня Победы возле Кремля в Москве.
Инсталляция в честь Дня Победы возле Кремля в Москве.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве, где идет подготовка к празднованию Дня Победы.
Люди на Красной площади в Москве, где идет подготовка к празднованию Дня Победы.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкУкрашение к празднованию Дня Победы на здании Исторического музея на Красной площади в Москве.
Украшение к празднованию Дня Победы на здании Исторического музея на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве, где идет подготовка к празднованию Дня Победы.
Люди на Красной площади в Москве, где идет подготовка к празднованию Дня Победы.