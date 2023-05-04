Помним и гордимся: как украсили Санкт-Петербург и Москву ко Дню Победы — фото

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Многие страны готовятся отмечать 9 мая - годовщину разгрома фашистской Германии. Как украсили к Дню Победы две российские столицы - Москву и Санкт-Петербург, смотрите в нашей фотоподборке.