https://uz.sputniknews.ru/20230504/kitay-prokommentiroval-kievskie-ataki-na-kreml--34610596.html

Китай прокомментировал киевские атаки на Кремль

Китай прокомментировал киевские атаки на Кремль

Сторонам не стоит усугублять конфликт.

2023-05-04T12:41+0500

2023-05-04T12:41+0500

2023-05-04T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин комментировала вчерашние киевские атаки на Кремль, передает РИА Новости.По словам дипломата, России и Украине лучше не совершать действий, которые могут только усилить эскалацию.Напомним, в ночь со 2-го на 3-е мая украинские беспилотники пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Российские спецслужбы вывели летательные аппараты из строя, в результате чего никто не пострадал.Кремль назвал данные действия Киева террористической атакой и покушением на главу России.Читайте также:В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления

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