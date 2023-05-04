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https://uz.sputniknews.ru/20230504/kitay-prokommentiroval-kievskie-ataki-na-kreml--34610596.html
Китай прокомментировал киевские атаки на Кремль
Китай прокомментировал киевские атаки на Кремль
Сторонам не стоит усугублять конфликт.
2023-05-04T12:41+0500
2023-05-04T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин комментировала вчерашние киевские атаки на Кремль, передает РИА Новости.По словам дипломата, России и Украине лучше не совершать действий, которые могут только усилить эскалацию.Напомним, в ночь со 2-го на 3-е мая украинские беспилотники пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Российские спецслужбы вывели летательные аппараты из строя, в результате чего никто не пострадал.Кремль назвал данные действия Киева террористической атакой и покушением на главу России.Читайте также:В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
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китай прокомментировал киевские атаки на кремль кнр официальный представитель мид кнр мао нин атака на кремль украинский беспилотник атаковал новости новость
китай прокомментировал киевские атаки на кремль кнр официальный представитель мид кнр мао нин атака на кремль украинский беспилотник атаковал новости новость

Китай прокомментировал киевские атаки на Кремль

12:41 04.05.2023 (обновлено: 14:20 04.05.2023)
© Sputnik / Максим БлиновВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля со смотровой площадки делового центра Golden Gate в Москве.
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля со смотровой площадки делового центра Golden Gate в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Сторонам не стоит предпринимать действия, которые могут усугубить конфликт.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин комментировала вчерашние киевские атаки на Кремль, передает РИА Новости.
По словам дипломата, России и Украине лучше не совершать действий, которые могут только усилить эскалацию.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", — сказала она.

Напомним, в ночь со 2-го на 3-е мая украинские беспилотники пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Российские спецслужбы вывели летательные аппараты из строя, в результате чего никто не пострадал.
Кремль назвал данные действия Киева террористической атакой и покушением на главу России.
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В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
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