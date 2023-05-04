https://uz.sputniknews.ru/20230504/prilojeniya-dlya-znakomstv-mogut-byt-opasny-dlya-psixiki--vrachi-34599751.html
Приложения для знакомств могут быть опасны для психики – врачи
Приложения для знакомств могут быть опасны для психики – врачи
Как показали исследования, увлечение приложениями для знакомств приводит к эмоциональному выгоранию.
2023-05-04T07:00+0500
2023-05-04T07:00+0500
2023-05-04T07:00+0500
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Приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание и чувство внутреннего опустошения, пишет в своей авторской колонке для Psychology Today психолог Лизель Шараби.Многие пользователи увлекаются такими приложениями, на переписку уходят часы, превращая общение в работу, а неизбежные эмоциональные взлеты и падения без реального общения приводят к разочарованию и фрустрации, пояснила она.Такого же мнения придерживается Кристина Маслах из Калифорнийского университета. По словам исследователя, выгорание может принимать форму эмоционального истощения, чувства неэффективности и восприятия других людей как объектов.Защитится от этого можно, если искать поддержки у друзей, которые помогут преодолеть неизбежные эмоциональные перепады при онлайн-знакомствах, считает врач.Признаки выгорания: чувство усталости и умственного истощения, преуменьшение себя и своих достоинств, тревога.Читайте также: Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии
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психология эмоциональное выгорание чем опасны приложения для знакомств минусы последствия мнение психолога депрессия
психология эмоциональное выгорание чем опасны приложения для знакомств минусы последствия мнение психолога депрессия
Приложения для знакомств могут быть опасны для психики – врачи
Как показали исследования, увлечение приложениями для знакомств приводит к эмоциональному выгоранию.
Приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание и чувство внутреннего опустошения, пишет
в своей авторской колонке для Psychology Today психолог Лизель Шараби.
Многие пользователи увлекаются такими приложениями, на переписку уходят часы, превращая общение в работу, а неизбежные эмоциональные взлеты и падения без реального общения приводят к разочарованию и фрустрации, пояснила она.
Такого же мнения придерживается Кристина Маслах из Калифорнийского университета. По словам исследователя, выгорание может принимать форму эмоционального истощения, чувства неэффективности и восприятия других людей как объектов.
Защитится от этого можно, если искать поддержки у друзей, которые помогут преодолеть неизбежные эмоциональные перепады при онлайн-знакомствах, считает врач.
Признаки выгорания: чувство усталости и умственного истощения, преуменьшение себя и своих достоинств, тревога.