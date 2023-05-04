https://uz.sputniknews.ru/20230504/prilojeniya-dlya-znakomstv-mogut-byt-opasny-dlya-psixiki--vrachi-34599751.html

Приложения для знакомств могут быть опасны для психики – врачи

Приложения для знакомств могут быть опасны для психики – врачи

Как показали исследования, увлечение приложениями для знакомств приводит к эмоциональному выгоранию.

2023-05-04T07:00+0500

2023-05-04T07:00+0500

2023-05-04T07:00+0500

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Приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание и чувство внутреннего опустошения, пишет в своей авторской колонке для Psychology Today психолог Лизель Шараби.Многие пользователи увлекаются такими приложениями, на переписку уходят часы, превращая общение в работу, а неизбежные эмоциональные взлеты и падения без реального общения приводят к разочарованию и фрустрации, пояснила она.Такого же мнения придерживается Кристина Маслах из Калифорнийского университета. По словам исследователя, выгорание может принимать форму эмоционального истощения, чувства неэффективности и восприятия других людей как объектов.Защитится от этого можно, если искать поддержки у друзей, которые помогут преодолеть неизбежные эмоциональные перепады при онлайн-знакомствах, считает врач.Признаки выгорания: чувство усталости и умственного истощения, преуменьшение себя и своих достоинств, тревога.Читайте также: Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии

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