https://uz.sputniknews.ru/20230504/rossiya-moskva-muzey-lev-tolstoy-uzbekistan-tashkent-vystavka-anna-karenina-34606088.html
Московский музей откроет выставку в Узбекистане
Московский музей откроет выставку в Узбекистане
Экспозицию посвятят роману Толстого "Анна Каренина". В нее войдут черновики автора, иллюстрации знаменитых художников.
2023-05-04T10:43+0500
2023-05-04T10:43+0500
2023-05-04T10:43+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Выставку "Анна Каренина" есть совершенство" откроют в Центре молодежи в Ташкенте 11 мая 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного музея Л.Н. Толстого.На выставке представят яркие иллюстрации Арама Ванециана, Ореста Верейского, Всеволода Медведева, Константина Рудакова, Александра Самохвалова и других художников. Созданные в разное время рисунки заметно отличаются по технике, манере, стилю, но все они — талантливое и многообразное воплощение на холсте художественного видения толстовского мира.Посетители выставки увидят черновые рукописи: ранние редакции, последнюю версию эпизода смерти Анны Карениной и корректуру финала романа. Эти черновики не предназначались для постороннего чтения.В сообщении также указано, что выставка, которая продлится до 16 мая 2023 года, послужит укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном. Затем ее передадут в дар Русскому дому в Ташкенте.Читайте также: Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно
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россия москва музей узбекистан ташкент выставка культура
россия москва музей узбекистан ташкент выставка культура
Московский музей откроет выставку в Узбекистане
Экспозицию посвятят роману Толстого "Анна Каренина". В нее войдут черновики автора, иллюстрации к роману знаменитых художников.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Выставку "Анна Каренина" есть совершенство" откроют в Центре молодежи в Ташкенте 11 мая 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного музея Л.Н. Толстого.
“Экспозиция пройдет в рамках проекта Центра кинофестивалей и международных программ "Русский язык как культурный код и язык межнационального общения", — говорится в сообщении пресс-службы.
На выставке представят яркие иллюстрации Арама Ванециана, Ореста Верейского, Всеволода Медведева, Константина Рудакова, Александра Самохвалова и других художников. Созданные в разное время рисунки заметно отличаются по технике, манере, стилю, но все они — талантливое и многообразное воплощение на холсте художественного видения толстовского мира.
Посетители выставки увидят черновые рукописи: ранние редакции, последнюю версию эпизода смерти Анны Карениной и корректуру финала романа. Эти черновики не предназначались для постороннего чтения.
В сообщении также указано, что выставка, которая продлится до 16 мая 2023 года, послужит укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном. Затем ее передадут в дар Русскому дому в Ташкенте.