https://uz.sputniknews.ru/20230504/rossiya-moskva-muzey-lev-tolstoy-uzbekistan-tashkent-vystavka-anna-karenina-34606088.html

Московский музей откроет выставку в Узбекистане

Московский музей откроет выставку в Узбекистане

Экспозицию посвятят роману Толстого "Анна Каренина". В нее войдут черновики автора, иллюстрации знаменитых художников.

2023-05-04T10:43+0500

2023-05-04T10:43+0500

2023-05-04T10:43+0500

россия

москва

музей

культура

выставка

узбекистан

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/04/34605544_0:39:853:519_1920x0_80_0_0_765f3c9d21df9eec632d18e2d4a839eb.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Выставку "Анна Каренина" есть совершенство" откроют в Центре молодежи в Ташкенте 11 мая 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного музея Л.Н. Толстого.На выставке представят яркие иллюстрации Арама Ванециана, Ореста Верейского, Всеволода Медведева, Константина Рудакова, Александра Самохвалова и других художников. Созданные в разное время рисунки заметно отличаются по технике, манере, стилю, но все они — талантливое и многообразное воплощение на холсте художественного видения толстовского мира.Посетители выставки увидят черновые рукописи: ранние редакции, последнюю версию эпизода смерти Анны Карениной и корректуру финала романа. Эти черновики не предназначались для постороннего чтения.В сообщении также указано, что выставка, которая продлится до 16 мая 2023 года, послужит укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном. Затем ее передадут в дар Русскому дому в Ташкенте.Читайте также: Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно

россия

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия москва музей узбекистан ташкент выставка культура