Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ
© Sputnik / Эламан КарымшаковДеятельность "Кумтор Голд Компани" в Иссык-Кульской области
© Sputnik / Эламан Карымшаков
Международный документ защищает работников от профессионального риска.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Закон, ратифицирующий Конвенцию МОТ и направленный на защиту трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах, одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
Ратификация Конвенции МОТ № 148 (Женева, 20 июня 1977 года) создаст дополнительные гарантии для защиты прав работников.
Она предусматривает контроль условий их труда. При этом будут учитывать наличие вредных и опасных производственных факторов, тяжесть и напряженность трудовых процессов, травмоопасность оборудования.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / / Перейти в фотобанкТекстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов //
Данную Конвенцию ратифицировали 47 государств.
“Ратификация Конвенции служит совершенствованию национального законодательства и обеспечению эффективного внедрения международных стандартов по безопасности и гигиене труда, а также демонстрирует приверженность Узбекистана основным международным принципам и стандартам по обеспечению гарантий прав работников”, — сообщается на сайте Сената Узбекистана.
В свою очередь председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что ратификация Конвенции создаст широкие возможности для выхода промышленных предприятий республики, особенно текстильных, на мировые рынки.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов
Танзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Также она рассказала, что ранее представители мировых текстильных брендов рекомендовали продолжить внедрение международных стандартов на предприятиях Узбекистана: экологических и ориентированных на экономику замкнутого цикла. Данная Конвенция позволит эффективнее внедрять такие стандарты.