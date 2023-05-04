https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-konventsiya-mot-ratifikatsiya-senat-zakon-zaschita-prava-rabotniki-34614339.html

Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ

Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ

Международный документ защищает работников от профессионального риска и создает дополнительные гарантии для защиты их прав

2023-05-04T15:41+0500

2023-05-04T15:41+0500

2023-05-04T15:41+0500

узбекистан

сенат республики узбекистан

закон

конвенция

мот

условия работы

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Закон, ратифицирующий Конвенцию МОТ и направленный на защиту трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах, одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Ратификация Конвенции МОТ № 148 (Женева, 20 июня 1977 года) создаст дополнительные гарантии для защиты прав работников.Она предусматривает контроль условий их труда. При этом будут учитывать наличие вредных и опасных производственных факторов, тяжесть и напряженность трудовых процессов, травмоопасность оборудования.Данную Конвенцию ратифицировали 47 государств.В свою очередь председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что ратификация Конвенции создаст широкие возможности для выхода промышленных предприятий республики, особенно текстильных, на мировые рынки.Также она рассказала, что ранее представители мировых текстильных брендов рекомендовали продолжить внедрение международных стандартов на предприятиях Узбекистана: экологических и ориентированных на экономику замкнутого цикла. Данная Конвенция позволит эффективнее внедрять такие стандарты.Читайте также: В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья

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