Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-konventsiya-mot-ratifikatsiya-senat-zakon-zaschita-prava-rabotniki-34614339.html
Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ
Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ
Международный документ защищает работников от профессионального риска и создает дополнительные гарантии для защиты их прав
2023-05-04T15:41+0500
2023-05-04T15:41+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
закон
конвенция
мот
условия работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/17/25579946_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_f7c664cc5f1e82e1a84c072af849aee6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Закон, ратифицирующий Конвенцию МОТ и направленный на защиту трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах, одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Ратификация Конвенции МОТ № 148 (Женева, 20 июня 1977 года) создаст дополнительные гарантии для защиты прав работников.Она предусматривает контроль условий их труда. При этом будут учитывать наличие вредных и опасных производственных факторов, тяжесть и напряженность трудовых процессов, травмоопасность оборудования.Данную Конвенцию ратифицировали 47 государств.В свою очередь председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что ратификация Конвенции создаст широкие возможности для выхода промышленных предприятий республики, особенно текстильных, на мировые рынки.Также она рассказала, что ранее представители мировых текстильных брендов рекомендовали продолжить внедрение международных стандартов на предприятиях Узбекистана: экологических и ориентированных на экономику замкнутого цикла. Данная Конвенция позволит эффективнее внедрять такие стандарты.Читайте также: В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/17/25579946_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ed07fda50085228095dc09d48d61917b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан сенат узбекистана конвенция мот закон условия работы
узбекистан сенат узбекистана конвенция мот закон условия работы

Узбекистан ратифицировал еще одну Конвенцию МОТ

15:41 04.05.2023
© Sputnik / Эламан КарымшаковДеятельность "Кумтор Голд Компани" в Иссык-Кульской области
Деятельность Кумтор Голд Компани в Иссык-Кульской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Эламан Карымшаков
Подписаться на
НовостиTelegram
Международный документ защищает работников от профессионального риска.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Закон, ратифицирующий Конвенцию МОТ и направленный на защиту трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах, одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
Ратификация Конвенции МОТ № 148 (Женева, 20 июня 1977 года) создаст дополнительные гарантии для защиты прав работников.
Она предусматривает контроль условий их труда. При этом будут учитывать наличие вредных и опасных производственных факторов, тяжесть и напряженность трудовых процессов, травмоопасность оборудования.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов /  / Перейти в фотобанкТекстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов /
/
Перейти в фотобанк
Данную Конвенцию ратифицировали 47 государств.

“Ратификация Конвенции служит совершенствованию национального законодательства и обеспечению эффективного внедрения международных стандартов по безопасности и гигиене труда, а также демонстрирует приверженность Узбекистана основным международным принципам и стандартам по обеспечению гарантий прав работников”, — сообщается на сайте Сената Узбекистана.

В свою очередь председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что ратификация Конвенции создаст широкие возможности для выхода промышленных предприятий республики, особенно текстильных, на мировые рынки.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов
Танзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Танзила Камаловна Нарбаева на заседании сенаторов
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Также она рассказала, что ранее представители мировых текстильных брендов рекомендовали продолжить внедрение международных стандартов на предприятиях Узбекистана: экологических и ориентированных на экономику замкнутого цикла. Данная Конвенция позволит эффективнее внедрять такие стандарты.
Читайте также: В Узбекистане будут наказывать разработчиков проектов, из-за которых пострадали деревья
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0